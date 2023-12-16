“المهدي المنتظر” يظهر في جامعة كربلاء بالعراق! .. فيديو فجر موجة سخرية

وطن – تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي شريط فيديو لما قيل إنه تجسيد لظهور المهدي المنتظر في جامعة كربلاء العراقية أثناء حفل التخرج، مما أثار موجة من الاستهزاء والتندر لدى الكثيرين، وخاصة أن مكان ظهوره في الجامعة التي يفترض أن تمثل مكاناً للعلم والمعرفة والتنور، وليس الدجل والخزعبلات -وفق تعبير البعض-.

و”المهدي” أو “المهدي المنتظر” أو (الإمام الغائب عند الشيعة)، شخصية يؤمِنون بظهورها في الفترة الأخيرة من حياة البشر على الأرض أو ما يعرف إسلاميًا بـ«آخر الزمان».

ودأب الشيعة على نشر صور وفيديوهات لما قيل إنه “المهدي المنتظر” الذي يعد الإمام الثاني عشر لدى الشيعة الإمامية، بجلبابه الأسود وغطاء رأسه الأخضر، كنوع من الحيل ووسائل التخدير التي يتخذونها لخداع عامتهم حتى لا ينصرفوا عن المنهج الشيعي.

وفي الفيديو المتداول الجديد يُرى شخص يرتدي جلباباً أبيض، ويضع غطاء أخضر اللون على رأسه، وهو يمشي بين عدد من طلاب وطالبات القاعة، فيما تسمع مرددات شيعية تمتدح المهدي.

لوّح بيده للطلاب

وعندما يصل إلى منصة القاعة يستدير ليُرى وقد غطى وجهه بلثام أبيض ثم يردد بعض العبارات بطريقة تمثيلية وهو يلوح بيده: “أسالكم بحق الله ورسوله وبحقي فإن لي عليكم حقاً ألا أعنتمونا ومنعتمونا ممن يظلمنا”.

وتباينت تعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي “إكس” -تويتر سابقاً- بخصوص الفيديو الهزلي والخزعبات التي يؤمن بها الشيعة في صرح علمي كجامعة كربلاء.

وفي هذا السياق علقت “ليلى العتيبي”: “المفروض يرجعونهم كلهم صف أول أبتدائي يتعلمون من جديد إذا هم مصدقين هالخرافات”.

وعقب “سلمان” بنبرة ساخرة: “المهدي المنتظر بالنسبة للخريجين هو من يدبر لهم وظائف”.

واستدرك :”معليش بلغوه انه حضر بوقت غلط”.

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وقال صاحب حساب “سعٍة ﮼صدِر” متأسفاً: “من بعد ما كان بلد العلم والحضارات أصبح اليوم بـلـد الـجهل والـخرافات”.

وفي السياق ذاته تساءل “أبو محمد “: “ألا يستحي هؤلاء على أنفُسِهِم في عصر العِلم والفَهم والتَّقَدُّم ؟!”.

وقال “يحيى المالكي”: “سبحان مَن سلب الرافضة عقولهم وجعلها مطموسة وقلوب منكوسة وأفهام معكوسة وفِطرَة ممسوخة وجعلهم أضل من الأنعام”.

وعلق “مرين عبد اللطيف المغربي” متندراً: “إن كانت هذه حال الجامعات فكيف بباقي الاتباع”.

وتساءل “سلمان البحيري”:” إذا كان هذا المهدي ظهر لماذا لا يحكم بدلاً من خامئني، وتابع :”هذه مانخوليا وهستيريا والقطيع مصدقين ويصورونه”.