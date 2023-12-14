انتهاكات إسرائيلية لحرمة مسجد في جنين.. شاهد ما فعله جنود الاحتلال

وطن – بثت وسائل إعلام لقطات مصورة وثقت انتهاكات بشعة من جيش الاحتلال الإسرائيلي لحرمة أحد المساجد في مخيم جنين شمالي الضفة الغربية، تلك الانتهاكات لدور العبادة التي أشاد بها وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير.

ونفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي لليوم الثالث على التوالي عدواناً عسكرياً في جنين ومخيمها، قام خلالها بتفجير نحو 20 منزلاً، واعتقل 700 فلسطيني في انتهاكات مستمرة متصاعدة خلال الأسابيع الماضية.

وأظهرت المشاهد التي نشرها حساب إسرائيلي على تليغرام يدعى “إنتلنيوز” (‏Intellinews) جنود الاحتلال وقد اقتحموا بأحذيتهم مسجداً في مخيم جنين.

انتهاكات إسرائيلية لحرمة مسجد في جنين

ووثق المقطع كيف يؤدي الجنود صلوات تلمودية عبر مكبرات الصوت فيما كان إسرائيليون آخرون يتبادلون الضحكات في إساءة كبيرة لحرمة المكان.

ووفق اللقطات دنس جندي من جيش الاحتلال بحذاءه حرم المسجد ثم أمسك بمكبر الصوت عند محراب المسجد، وردد صلاة تلمودية، لتتعالى ضحكات نظرائه.

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ويحيي اليهود في كافة أنحاء العالم الاحتفالات بما يسمى “عيد الأنوار” أو “الحانوكا” تخليدا لذكرى ما يسمى “انتصار أبناء الحشمونيين” في ثورتهم على الإغريق خلال فترة “الهيكل الثاني” وفق زعم اليهود.

ويزعم المستوطنون وجنود الاحتلال أن الإغريق اضطهدوا الحقوق ومنعوا العبادات اليهودية، ونتج عن “ثورتهم” احتلال القدس واستبدال الحكم اليهودي بالأغريقي.

عملية إسرائيلية في جنين

وأشاد وزير الأمن القومي الإسرائيلي لدى الاحتلال |يتمار بن غفير بهذا الانتهاك، وشارك مقطع الفيديو عبر حسابه على تلغرام وكتب: “صلاة يؤديها جنودنا الأبطال في مسجد بجنين”.

وأدت عملية الاحتلال الإسرائيلي في جنين لاستشهاد 11 فلسطينياً وإصابة العشرات، فيما اعترفت القوات الإسرائيلية بجرح 5 من عناصرها في اشتباكات مع المقاومة.

وكثّفت قوات الاحتلال عمليات الاقتحام والاعتقال والقتل في بلدات ومدن الضفة الغربية المحتلة، بالتزامن مع حربها الوحشية المتواصلة ضد قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.