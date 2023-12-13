كلمة جديدة مصورة لإسماعيل هنية بعث فيها ببشريات ورسائل هامة

وطن – حذر رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في الخارج إسماعيل هنية، من أن أي رهان على أي ترتيبات حول قطاع غزة أو حول القضية الفلسطينية دون الأخذ في الحسبان وجود حركة المقاومة الإسلامية حماس سينتهي إلى وهم وسراب.

وأكد “هنية” في خطاب له بمناسبة الذكرى الـ 36 لانطلاق حماس أن تحالفات الإسرائيليين باتت “على المحك” وأن الاحتلال لابد أن يزول، وذكر بأن طوفان الأقصى وجه ضربة مدوية لـ”الاحتلال هزت كيانه وقيادته العسكرية والسياسية”.

ولفت القيادي الفلسطيني إلى أن الشعب والمقاومة الفلسطينية تقدم صورة مشرقة بالنضال والصمود الأسطوري وأن حماس “منفتحة على مبادرات تفضي لوقف الحرب الإسرائيلية الوحشية” وأن “الرهان على ترتيبات دون حماس والمقاومة وهم وسراب”.

البطولات تتجلى على الأرض

وعن تطورات المعركة في غزة أوضح مسؤول حماس أن بطولات كتائب القسام والمقاومة تتجلى وتوقع في العدو خسائر كبيرة، وآخرها كان في جباليا والشجاعية مع الحرص على بذل جهود مكثفة لإغاثة المدنيين وإنقاذ الفلسطينيين من استهدافات الاحتلال وجرائمه ومجازره المتكررة.

على الصعيد السياسي ذكر هنية بأن حماس تقدر مواقف الأمين العام للأمم المتحدة ونثمن رسالته لمجلس الأمن وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي ينص على وقف إطلاق النار بأغلبية ساحقة.

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لكن على الشعوب العربية والإسلامية توسيع مساحة فعلها بما يتناسب مع حجم العدوان، وفق ما ذكره مسؤول المكتب السياسي لحركة المقاومة الفلسطينية إسماعيل هنية.

المعركة تقترب من نهاية مشرفة

ومنذ 7 تشرين الأول/أكتوبر يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة خلّفت وفق مصادر فلسطينية محلية أكثر من 18 ألفاً و608 شهيداً و50 ألفاً و594 مصاباً، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية و”كارثة إنسانية غير مسبوقة”.

وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن قد أكد أن “إسرائيل” بدأت تفقد الدعم في مواجهة القصف العشوائي لقطاع غزة، وأكد أن “سلامة الشعب اليهودي على المحك حرفياً” بسبب السياسات الخاطئة لرئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو.

وتوجه رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية بخطابه للشعب الفلسطيني في غزة قائلاً: “أقول لشعبنا في غزة تحت القصف إنه وفي ظل صمودكم الأسطوري ومقاومتنا الباسلة والتطورات والمستجدات وفي ظل حراكنا السياسي فإننا نرى أن هذه المعركة البطولية تقترب من نهايتها المشرفة”.