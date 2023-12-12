“لا ترتكبوا أخطاء ارتكبناها في 11 سبتمبر”.. لماذا انقلب بايدن على نتنياهو فجأة؟

وطن – لأول مرة منذ عملية “طوفان الأقصى” وبدء الحرب بين حماس وإسرائيل يوم 7 أكتوبر، يخرج الرئيس الأمريكي جو بايدن بتصريحات غير مسبوقة ينتقد فيها علناً وبشكل واضح الاحتلال الإسرائيلي وجرائمه في قطاع غزة.

وقال “بايدن” خلال فعالية لجمع التمويل لحملته الانتخابية في واشنطن، إن الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو بدأت تفقد الدعم بسبب القصف العشوائي على قطاع غزة والمستمر منذ أكثر من 3 أسابيع عقب انتهاء الهدنة.

وجاء ذلك بعد ما وصفه متابعون بالإحراج والعزلة واستخدام الفيتو وفشل حرب الصهاينة بتحقيق أي هدف استراتيجي في قطاع غزة، فضلاً عن تمرد وانتقادات داخل حزب بايدن الديمقراطي.

🔴🔴الرئيس #بايدن ينقلب على نتنياهو والصهاينة بعد شهرين وأسبوع من حرب الصهاينة على #غزة..

نشهد بداية انقلاب بايدن الصهيوني كما يفاخر على حليفه نتن ياهو-

🔴🔴في أول انتقاد علني وواضح من الرئيس بايدن على مجازر وحرب الإبادة الصهيونية وبعد الإحراج والعزلة واستخدام الفيتو وفشل حرب… pic.twitter.com/TTJVvorhRN — عبدالله الشايجي Prof (@docshayji) December 12, 2023

بايدن يصف نتنياهو بالمتطرف!

وقال بايدن إن على نتنياهو تغيير حكومته الأكثر تطرفاً في تاريخ إسرائيل ولفت إلى أن “سلامة الشعب اليهودي على المحك حرفياً” حسب وصفه.

وخاطب الرئيس الأمريكي إسرائيل: “لا ترتكبوا أخطاء ارتكبناها في 11 سبتمبر فلم يكن هناك مبرر لفعل أشياء كثيرة كاحتلال أفغانستان.”

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وتابع بايدن “هناك مخاوف حقيقية في مختلف أنحاء العالم من أن تفقد أمريكا مركزها الأخلاقي بسبب دعمنا لإسرائيل.”

واستطرد: “بن غفير ورفاقه لا يريدون أي شيء له علاقة بحل الدولتين يريدون الانتقام فقط ومن جميع الفلسطينيين، وعلينا توحيد الإسرائيليين بطريقة تقودهم لاختيار حل الدولتين.”

كما كرر بايدن تصريحاته السابقة معبرا عن استمرار دعمه لإسرائيل ولكن بعيدا عن الذهاب لما تريده حكومة نتنياهو: “لو لم تكن هناك إسرائيل لكان علينا أن نخترع واحدة”.

ورأى رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة الكويت البروفيسور عبدالله الشايجي بتغريدة له على منصة (إكس) أنه من الواضح أن بايدن يريد إحراج بنيامين نتنياهو وحكومته. وسيجبر رئيس وزراء الاحتلال على هدن إنسانية وادخال مساعدات وتبادل إطلاق الأسرى والرهائن.

تصريحات للتضليل

في الامس كان بايدن يقول انه صهيوني و ان يوقف القصف على غزة ما حصل الآن ؟؟؟!!!

تصريحات الهزيمة علشان يخرجوا الي هدنه!؟!! — .Ali Hasham الناشط (@alis_ydosa) December 12, 2023

وكان للمغرد علي هاشم رأي آخر كتب فيه: “تصريحات للتضليل .. في الأمس كان بايدن يقول أنه صهيوني و أن يوقف القصف على غزة ما حصل الآن ؟؟؟!!! تصريحات الهزيمة علشان يخرجوا الي هدنة؟”.

تمرد وفوضى جنونية للجنود الإسرائيليين في معسكرات غلاف #غزة 😳😳🔥

حالة الهلع والخوف التي يعاني منها الجنود في #غزة دفعتهم إلى التمرد على قيادتهم ورفض الذهاب للمشاركة في الحرب في #غزة #ابو_عبيدة.

اللة يشق صفهم — Foady (@foady321) December 12, 2023

تمرد وفوضى جنونية

وأشار مغرد آخر إلى ما وصفه: “تمرد وفوضى جنونية للجنود الإسرائيليين في معسكرات غلاف غزة” مردفاً أن “حالة الهلع والخوف التي يعاني منها الجنود في غزة دفعتهم إلى التمرد على قيادتهم ورفض الذهاب للمشاركة في الحرب”.

وأشارت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية إلى حالة انقسام بين الاحتلال الإسرائيل والإدارة الأمريكية تخرج إلى العلن مع تصريحات بايدن.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر قد ذكر في مؤتمر صحفي أن إسرائيل ليست استثناء من السياسة الأمريكية التي تنص على أن أي دولة تتلقى أسلحة أمريكية يجب أن تمتثل لقوانين الحروب فى إشارة إلى جرائم الفسفور الأبيض.