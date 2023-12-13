صراخ هستيري لجنود الاحتلال بعدما تفاجئوا بمقاتلي القسام أمامهم (فيديو)

وطن – نشر الإعلام العسكري لـ”كتائب القسام”، الأربعاء، مشاهد ملحمية جديدة لمعاركها مع قوات الاحتلال في محاور عدة من مدينة خانيونس وسط قطاع غزة.

وتواصل كتائب القسام تصديها لجيش الاحتلال الذي يحاول التوغل في المدينة وتدمير آلياته بالعبوات الناسفة محلية الصنع، وإطلاق الرصاص الحي، وسط قصف إسرائيلي مكثف لمنازل المدنيين والشوارع والمنشآت.

جنود الاحتلال يصرخون رعبا

وأظهرت المشاهد الجديدة من غزة التي رصدتها “وطن” دبابة إسرائيلية في أحد شوارع خان يونس ثم يتم الإشارة لها بالمثلث الأحمر المقلوب، وفجأة يتم استهدافها بصاروخ، ليتم تحويلها إلى كتلة من النيران المشتعلة.

ويتم استهداف دبابة أخرى بقذيفة مضادة للدبابات ليتم تحويلها هي الأخرى إلى مصير سابقتها.

ووثق الفيديو صراخ جنود الاحتلال الإسرائيلي وهو يملأ أرجاء مدرسة “ابن عثيمين” في خان يونس خلال هجوم من مقاتلي القسام، حيث تفاجأ جنود الاحتلال بهم في مواجهة مباشرة.

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وأظهر مشهد تال مقاوم داخل أحد المنازل الفارغة من السكان وهو يصوب رشاشه نحو أهداف اسرائيلية أخرى، وتُرى مدرعة وقد اندلعت فيها النيران.

ويتم تحديد هدف من أحد سطوح المنازل، ويسمع صوت التكبير عند التصويب إلى الهدف.

علم إسرائيل تحت الأقدام

وبدا عدد من قطعان جيش الاحتلال بين عدد من المنازل الفارغة من السكان، ويتم استهداف أحد الجنود، فيما يشاهد جندي آخر وهو يحاول نقل جثته ليسقط هو الآخر قتيلاً.

فيما يُظهر مشهد أخير من الفيديو أحد مقاومي القسام وهو يعتلي سطح أحد الأبنية ويرمي علم إسرائيل الذي كان معلقا ليداس بالأقدام على الأرض.