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    حياتنا

    أسرار المنطقة 51 تحيّر العلماء .. عثروا على جسم غامض كشكل البيضة! (شاهد)

    "الجسم معدني على شكل بيضة، وهو بحجم سيارة دفع رباعي، ولونه رمادي فضي"
    أنس السالمبواسطة لا توجد تعليقات2 دقائق
    جسم معدني غامض في المنطقة 51
    جسم معدني غامض في المنطقة 51

    وطن – عادت أسرار المنطقة 51 للواجهة من جديد، حيث ادعى مقاول طيران دفاعي أنه تم الاحتفاظ بجسم غامض معدني على شكل بيضة بالمنطقة في الثمانينيات.

    ونقلت صحيفة dailymail أنّ مهندسين في قاعدة نيفادا الجوية، زعموا أن وكالة المخابرات المركزية عثرت على جسم معدني غامض وغريب في الصحراء وأحضرته إليهم للتحقيق فيه، لكنهم شحنوه لاحقاً إلى قاعدة أخرى بعد عدم تمكنهم من اختراق الجسم.

    جسم غامض معدني على شكل بيضة بالمنطقة51
    جسم غامض معدني على شكل بيضة بالمنطقة51

    وحسب إريك تابر، العامل كمقاول طيران دفاعي منذ 13 عاماً ويحمل تصريحاً أمنياً للعمل على الطائرات العسكرية، فقد سمع قصة من عمه الراحل سام أوركهارت، الذي كان يعمل كمقاول في المنطقة 51، عن وجود جسم غامض في القاعدة الصحراوية.

    كما أوضح، وفق ما يرويه عن عمّه، أن الجسم معدني على شكل بيضة، وهو بحجم سيارة دفع رباعي، ولونه رمادي فضي، لافتاً إلى أنه لا يوجد له مدخل أو مخرج ولا أي أثر للحام، ولا أغطية، ولا كتابات أو رموز من الخارج، ولا أسطح تحكم.

    إريك تابر
    إريك تابر

    كذلك أضاف أن المهندسين وضعوا الجسم تحت الأشعة السينية غير أنها لم تستطع اختراقه لمعرفة ما بداخله، فظهر كجسم صلب فقط.

    ثم حاولوا مجدداً فتح وخرق بدن هذا الجسم لكنهم فشلوا.

    المنطقة 51 في الولايات المتحدة تعتبر مرتعًا لبقايا بيولوجية غير بشرية، وحدوث أشياء مجهولة
    المنطقة 51 في الولايات المتحدة فيها أسرار عدة وتعتبر مرتعًا لبقايا بيولوجية غير بشرية، وحدوث أشياء مجهولة

    وأردف تابر أن المهندسين قالوا إنهم تمكنوا من أخذ عينات صغيرة جداً من الجسم، معرباً عن اعتقاده بأنهم خلصوا إلى أنه أتى من خارج “كوكب الأرض”.

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    كما أكد أن عمه أخبره في النهاية أنه تم شحن الجسم إلى قاعدة أخرى، وربما إلى قاعدة صواريخ وايت ساندز في نيو مكسيكو، وكان هذا آخر ما سمعه المهندسون عنها.

    المنطقة 51
    لطالما كانت المنطقة 51 أحد أهم المواضيع الكبرى التي حيّرت العلماء وأثارت دهشتهم

    وقد لا يتمكن الأميركيون من رؤية ذلك الجسم أبداً، حسب رواية الرجل التي نقلها عن عمه.

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