مفتي عُمان يرد على فتاوى تُحرم قتال الفلسطينيين ضد الاحتلال الإسرائيلي

وطن – انتقد مفتي سلطنة عمان الشيخ أحمد بن حمد الخليلي، الفتاوى المسيسة من بعض مشايخ السلطة المتصهينين “كتحريم مقاتلة الصهاينة، وهم أشد الناس عداوة للذين آمنوا؛ وكمنع الجهاد مطلقا إلا بإذن قيادة معينة” حسب قوله.

وفي رده على هذه الفتاوى الخبيثة المسيسة قال الشيخ الخليلي الذي عُرف بتأييده الدائم والمطلق للقضية الفلسطينة في بيان له نشر على حسابه بموقع اكس –تويتر سابقا – إن الله تعالى لم يُنِط- أي يوكل – الجهــاد بقيادة أحد بعينه.

نسمع فتاوى بما لم يأذن به الله: كتحريم مقاتلة الصهـ.ـاينة، وهم أشد الناس عداوة للذين آمنوا؛ وكمنع الجهـ.ـاد مطلقا إلا بإذن قيادة معينة، مع أن الله تعالى لم يُنِط الجهـ.ـاد بقيادة أحد بعينه.. فهل غلب الهوى على هؤلاء المفتين؛ فأعمى أبصارهم وأصم أسماعهم عن قول الله ورسوله؟! pic.twitter.com/siHJCLY6mQ — أحمد بن حمد الخليلي (@AhmedHAlKhalili) December 11, 2023

مفتي عُمان يدافع عن المقاومة وحربها ضد الاحتلال الغاشم

وتساءل مفتي سلطنة عمان: “هل غلب الهوى على هؤلاء المفتين؛ فأعمى أبصارهم وأصم أسماعهم عن قول الله ورسوله”.

وأضاف أن “أمر الجماعة من المسلمين إذا انتظم وتسنى لهم الجهاد لم يصح لهم التخلف عنه”، مشيراً إلى أن الجهاد هو في الأصل فرض كفاية لتأمين إبلاغ دعوة الإسلام عندما تحول دون ذلك عوائق “وإذا هجم العدو على المسلمين كان فرضاً عينياً أن يدفعوا عن أنفسهم.”

وهاجم المفتي أحمد الخليلي من يحاربون الدعوة الى الجهاد، وهم -كما قال- “محرومون من عناية الله تعالى وفضله على المجاهدين في سبيله”. وتابع أن هؤلاء لا هم لهم إلا الإيضاع خلال صفوف المسلمين وإيقاع الفتنة بينهم وخضد شوكتهم وثنيهم عن الجهاد.”

وبعد أن استشهد الشيخ الخليلي بأحاديث ومواقف تشهد على أهمية الجهاد وفضله قال متسائلاً :”متى يعي أولئك المثبطون الدرس من الكتاب والسنة أم أن الهوى-كما قال- غلب عليهم فأعمى أبصارهم وأصم أسماعهم عن قول الله تعالى وقول رسوله صلى الله عليه وسلم.”

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وكان مفتي سلطنة عمان الشيخ “أحمد بن حمد الخليلي” الذي تحول إلى شوكة في حلق الكيان الإسرائيلي ومن لف لفه قد هنأ الشعب الفلسطيني في بيان سابق له على ما “أحرزه من النصر العزيز على أحزاب الظلم” في إشارة للانتصارات التي حققتها المقاومة الفلسطينية ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي، الذي لم يستطع الرد إلا عبر القصف الوحشي والهمجي للقطاع والانتقام من المدنيين.

ويشار إلى أنه وسط معارك ضارية في جباليا وحي الشجاعية، الاثنين، أعلنت كتائب القسام قصف تل أبيب برشقة صاروخية ردا على المجازر الإسرائيلية بحق المدنيين.

كما استهدفت المقاومة حشودا للقوات الإسرائيلية بمدينة خان يونس جنوبي القطاع، في حين قال جيش الاحتلال إنه أنزل إمدادات لوجستية جوا لجنوده بخان يونس.