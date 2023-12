“إيميل يحيى السنوار”.. جيش الاحتلال فقد صوابه وبات محل سخرية واسعة

وطن – نشر جيش الاحتلال الإسرائيلي تغريدة مثيرة للسخرية على منصة (إكس) زعم فيها أن يحيى السنوار زعيم حركة المقاومة الإسلامية حماس في قطاع غزة، تراسل عبر الإيميل مع الأمم المتحدة للاعتذار عن حضور اجتماع بمناسبة يوم حقوق الإنسان المصادف في 10 كانون الأول/ديسمبر من كل عام.

وشارك حساب جيش الاحتلال صورة للإيميل قائلاً إنه غير مزور وإنه يتبع للقيادي يحيى السنوار وفيه “يعتذر للأمم المتحدة عن حضور فعالية حقوقية للانشغال بالهجوم على إسرائيل واستغلال الغزيين” حسب تعبير الحساب الرسمي الإسرائيلي.

وجاء في تغريدة الحساب المثيرة للسخرية: “هذا ليس بريداً عشوائياً.. سكان غزة يستحقون حقوق الإنسان وطالما ظلت حماس تحكمهم فلن يسمحوا بذلك.. إن تفكيك حماس يعني القضاء على عدو الإنسانية”.

“الجيش الإسرائيلي فقد صوابه”

وتضمنت الرسالة المزعومة والتي لا يقبلها عقل ولا منطق “اعتذار من يحيى السنوار على حضور اجتماعات في يوم حقوق الإنسان للانشغال بهجوم على الاحتلال الإسرائيلي وحماية الرهائن”.

وحققت التغريدة سخرية واسعة من حسابات عرب وأجانب أكدوا أن الاحتلال فقد صوابه وبات ينشر الهراء الذي يعد أسوأ من الأكاذيب بكثير.

Peace will come when the Zionists will love their children more than they hate Palestinians.May Allah ease the suffering of Palestine — Namal Islam🌸 (@Callmekeenuu) December 10, 2023

ومن التعليقات ما كتبه حساب نامال على منصة إكس: “Peace will come when the Zionists will love their children more than they hate Palestinians.May Allah ease the suffering of Palestine” وتعني أنه “سيأتي السلام عندما يحب الصهاينة أطفالهم أكثر من كرههم للفلسطينيين.اللهم خفف معاناة فلسطين”.

إيميل يحيى السنوار!!

الجيش الاسرائيلي ينشر على X ما يشير إليه بـ”هذا ايميل حقيقي”!!

الايميل مرسل من يحيى السنوار للأمم المتحدة “يعتذر فيها عن حضوره لاجتماعات يوم حقوق الانسان لانشغال “إرهابييه” بالهجوم على إسرائيل و حماية الرهائن و طبعا استغلال الغزيين”.!

أكرر، موقع الجيش… pic.twitter.com/URMEyJ34K1 — باسل رفايعة Basil Alrafaih (@basilrafayeh) December 10, 2023

“تفاهة عصية على الفهم”

وذكر أحمد أنه ظن المنشور ساخراً لكنه حين راجع حسابهم تأكد بأنه حقيقي ويتحدثون فيه من كل عقلهم وعلق على ذلك: “اعتقدت أنه منشور ساخر، تصفحت حسابهم في X فوجدته هناك فعلًا! مقدار التفاهة والهيافة فيما كُتب عصية على الفهم”.

يواجهون قوماً جبارين لهذا الخوف والجزع والخوار هي صفاتهم الملعونه

والانعكاسات تجدها في مواقعهم الرسميه — AHMAD ALMOMANI (@abozaidmomani06) December 10, 2023

وعلق أحمد الموماني: “يواجهون قوماً جبارين لهذا الخوف والجزع والخوار هي صفاتهم الملعونة والانعكاسات تجدها في مواقعهم الرسمية”.

ويتلقى الاحتلال خسائر عسكرية كبيرة سواء تلك التي تعلن عنها المقاومة أو حتى التي يقر بها عبر بياناته أو الصحف العبرية التابعة له.

ومنذ بدء الحرب الوحشية الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 ويتوعد الاحتلال بتصفية قادة المقاومة ومن بينهم يحيى السنوار وتدمير حماس وإطلاق سراح الأسرى دون أن يحقق أي هدف معلن حتى اليوم.