خسائر الاحتلال كارثية وتفوق المعلن بكثير.. مفاجأة كشفتها بيانات منظمة إسرائيلية

وطن – أكد تقرير لموقع “عربي بوست” استند لبيانات منظمة إسرائيلية محلية، أن عدد قتلى ومصابي جيش الاحتلال الإسرائيلي في الحرب على غزة منذ بدء معركة “طوفان الأقصى”، أكبر مما هو معلن بكثير.

ومنذ 7 أكتوبر الماضي قتل أكثر من 1300 إسرائيلي وتم أسر أعداد كبيرة، وفق أرقام إسرائيلية رسمية. وتقول المقاومة الفلسطينية إنها كبدت الاحتلال خسائر بشرية تفوق بأضعاف الأعداد التي يعلن عنها.

إسرائيل تخفي الأرقام الحقيقية لخسائرها

ووفق التقرير فقد تم تتبع بيانات لمنظمة “إخوة من أجل الحياة” وهي مؤسسة أنشأها المحاربون القدماء للاحتلال، ومهمتها مساعدة المصابين وجرحى جنود الاحتلال، ومنذ يوم 7 أكتوبر أطلقت المنظمة بروتوكول طوارىء.

⭕️ العدد أكبر مما هو معلَن.. "عربي بوست" تتبَّع أعداد قتلى ومصابي جيش الاحتلال في الحرب على غزة فكانت المفاجأة! pic.twitter.com/H5X9ssXzWK — عربي بوست (@arabic_post) November 20, 2023

وبحسب المصدر أعلنت المنظمة المذكورة على موقعها الإلكتروني، أنها استقبلت 400 مصاب خلال أول شهر من القتال، وأن لديها معلومات عن إصابة 800 آخرين.

وتتوقع المنظمة أن يصل عدد المصابين من الجنود الإسرائيليين الذين ستتعامل مع حالاتهم إلى ألفي جندي مُصاب، ولم توضح ما إذا كانت قد بنت هذا التوقع على مقابلات أجرتها فرقها لجمع بيانات الجنود المصابين.

ومن خلال متابعة الفيديوهات التي نشرتها ظهر أنها تقدم العلاج لعناصر من لواء “ناحال” و”كتيبة المظليين الإسرائيليين”.

ويظهر مقطع فيديو نشرته المنظمة يوم 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، علم لواء “المظليين الإسرائيليين” داخل إحدى غرف المستشفيات التي تعالج جرحى الجنود خلال الحرب على غزة، كما تظهر بدلة عسكرية داخل غرفة أخرى بالمستشفى وبجانبها علم إسرائيل.

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وبحسب المنظمة فإنها جمعت 15 مليون دولار أمريكي من حملة الطوارئ، من أجل التوسيع العاجل لنطاق برامج “إخوة من أجل الحياة”، واستيعاب أكثر من ألفي جندي إسرائيلي مُصاب.

وأضاف المصدر أن آخر تحديث لهذه البيانات كان يوم 9 نوفمبر، ما يعني أن الأعداد والأرقام ربما تضاعفت بشكل كبير مع محاولات قوات الاحتلال الإسرائيلي التوغل شمال غزة.

خسائر فادحة لجيش الاحتلال على يد المقاومة في غزة

وفي تشرين الأول الماضي، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل قائد لواء “ناحال” يوناتان شتاينبرغ خلال اشتباكات مع المقاومة الفلسطينية على حدود قطاع غزة.

وقال متحدث جيش الاحتلال دانييل هغاري، عبر حسابه على منصة “إكس” آنذاك: “سمح للنشر بأن قائد لواء ناحال المقدم يوناتان شتاينبرغ، قُتل (السبت) في مواجهة مع أحد المسلحين بالقرب من معبر كرم أبو سالم”.

والاثنين، قال أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام، إن مقاتلي الكتائب دمروا 60 آلية عسكرية إسرائيلية منها 10 ناقلات جند خلال الـ72 الساعة الماضية.

ورجح أبو عبيدة في كلمة مسجلة له انتشرت عبر وسائل الإعلام، قصف إسرائيل قوات لها على الأرض ظنا منها أنه تم أسر عدد من جنودها.

وأشار إلى أن الاشتباكات لا تزال ضارية مع جيش الاحتلال في عدة محاور في قطاع غزة، لافتا إلى أن أفراد القسام “نفذوا عددا من العمليات النوعية ضد العدو وأوقعوا عددا من الجنود بين قتيل وجريح”.