بمساعدة استخبارات دول أخرى.. مخطط تهدف إسرائيل لتنفيذه ضد قادة حماس حول العالم

وطن – كشفت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية عن مخطط إسرائيلي وصف بالخبيث يهدف لاغتيال قادة حركة المقاومة الإسلامية حماس حول العالم بعد الحرب على غزة، خاصة ضمن 3 دول تركيا ولبنان وقطر.

ولفتت الصحيفة إلى تاريخ الموساد المليء بالإجرام والاغتيالات مؤكدة أن هناك أوامر شخصية من رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لتنفيذ المخطط بالتعاون مع استخبارات دول أخرى.

وأوضحت “وول ستريت جورنال” أن تلك العمليات إن تمت تعد امتداداً للعمليات السرية التي تقوم بها المخابرات منذ عقود.

عمليات اغتيال سابقة

وكان الموساد قد لاحق قادة المنظمات الفلسطينية في بيروت، وتخفى عملاؤه بزي النساء وقتلت زعيما لحماس في دبي.

كما استخدمت إسرائيل سيارة مفخخة لقتل “زعيم حزب الله العسكري في دمشق وبتفجيرها عن بعد”.

وأقامت القيادة السياسية لحركة حماس في بلدان مثل قطر ولبنان.

وقدمت إيران حماية نسبية لتلك القيادات حسب مزاعم وول ستريت جورنال فيما تعاملت معها روسيا.

وتجنبت إسرائيل استهداف القيادة السياسية خوفا من التداعيات الدبلوماسية.

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نتنياهو يبحث عن فرصة جديدة

ورأت الصحيفة الأمريكية أن تلك الخطة التي يتجهز لها نتنياهو تعد فرصة جديدة له.

وكان رئيس وزراء الاحتلال قد فشل في محاولة تسميم القيادي في حركة حماس خالد مشعل في الأردن عام 1997.

وأدت المحاولة للإفراج عن زعيم حماس الروحي الشيخ أحمد ياسين، بدلا من اغتيال مشعل.

وفي 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2023، أقر نتنياهو بتلك الخطة قائلاً: “أمرت الموساد بالتحرك ضد قادة حماس في أي مكان كانوا فيه”.

ووصفت الصحيفة مخططات اغتيال قادة حماس في الخارج بأنه يعد خرقاً للقوانين الدولية ما يترك تداعيات مع الدول التي تجري فيها عمليات الاغتيال.

وفي حال جرى أي عملية اغتيال في قطر ستكون الأولى من نوعها وقد تتسبب بإفشال جهود الوساطة القطرية للمساعدة في موضوع الأسرى.

ويبدو أن ذلك ما خفف التعجل بانطلاق الاغتيالات في الوقت الحالي، لكن الخطط لا تزال قائمة، حسبما نقلته وول ستريت جورنال.