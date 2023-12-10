أهم إنجازات السيسي الذي يواصل مسيرة التنمية لتدمير ما تبقى من مصر!

وطن – بالتزامن مع فتح صناديق الاقتراع لانتخابات الرئاسة الحالية، الأحد، سلط العديد من النشطاء المصريين الضوء بشكل ساخر على ما وصفوه بـ”إنجازات السيسي” خلال فترة حكمه، ضمن سياساته التي أدت لانهيار الاقتصاد المصري وضياع الثقل السياسي لمصر عربيا وعالميا.

السيسي الذي يخوض انتخابات الرئاسة الحالية، المحسومة نتيجتها لصالحه مسبقا، يصر على البقاء في حكم مصر الذي صعد له بانقلاب عسكري عام 2013، رغم كل الكوارث التي تسبب بها وتدلل عليها الأرقام والواقع.

انهيار اقتصادي وديون غير مسبوقة في تاريخ مصر

وفي تغريدة ساخرة عبر حسابه الرسمي بـ”إكس” قال الكاتب المصري جمال سلطان، إن من أهم إنجازات السيسي في 9 سنوات هي انهيار اقتصادي مخيف، لافتا إلى أن وكالة “فيتش” خفضت تصنيف مصر الائتماني من B إلى B-.

ومن ضمن إنجازات السيسي التي ذكرها “سلطان” أيضا انهيار العملة الوطنية، فالجنيه بات بين العملات العشر الأسوأ أداء في العالم.

وكان السيسي قد تسلم حكم مصر والدولار يساوي 7 جنيهات، فوصل اليوم إلى 50 جنيها.

وتسبب عبد الفتاح السيسي كذلك بانهيار التعليم، حيث تصنف مصر في عهده بين الأسوأ تعليما في العالم (139 من أصل 140 دولة).

وبدأت في مصر، الأحد، انتخابات رئاسية محسومة لصالح رئيس النظام عبد الفتاح السيسي مسبقا، وسط إصرار منه على مواصلة مسيرة الخراب وتدمير ما تبقى من الدولة، كما يقول نشطاء.

كما لفت الكاتب المصري في تغريدته التي رصدتها (وطن) إلى هروب الأطباء وتراجع مخيف لمنظومة الصحة. وفي عهده تصنف مصر بين الدول الأكثر فسادا في العالم (130 من بين 180 دولة).

أهم إنجازات السيسي في 9 سنوات :

1. انهيار اقتصادي مخيف (خفضت وكالة فيتش تصنيف مصر الائتماني من B إلى B-)

2. انهيار العملة الوطنية، الجنيه بين العملات العشر الأسوأ أداء في العالم (تسلم الحكم والدولار يساوي 7 جنيهات، فوصل اليوم إلى 50 جنيها)

3. انهيار التعليم ، تصنف مصر في عهده بين… pic.twitter.com/Q0ZonO361H — جمال سلطان (@GamalSultan1) December 10, 2023

وأصبحت مصر في عهد السيسي ثاني أكبر الدول استدانة من صندوق النقد الدولي، وأسوأ معدل للادخار الوطني في تاريخ مصر. فضلا عن تراكم الديون بما لم يحدث في تاريخها حيث بلغ الدين الخارجي حوالي 167 مليار دولار والدين المحلي حوالي 6 ترليون جنيه.

اتساع الفقر في السنوات الأخير أيضا أخذ مجراه حيث أن أكثر من نصف الشعب تحت خط الفقر(حوالي 60% وفق تقديرات مستقلة).

ولفت جمال سلطان إلى انهيار منظومة العدالة (مصر في عهد السيسي في المرتبة 136 بين 142 دولة) في مؤشر العدالة وسيادة القانون.

وضاعت حقوق مصر في ماء النيل شريان الوجود بعهد السيسي الذي أدلى بصوته في الانتخابات، صباح الأحد، فضلا عن عجز تام عن حماية الأمن القومي في صميمه.

وتشهد مصر حاليا حالات هروب جماعي للشباب في هجرات غير شرعبة بحثا عن فرصة عمل أو حياة، بينما السيسي يقترح على الشباب “بيع دمه دوريا للحصول على المال اللازم لقضاء احتياجاته”.

بلال فضل يعدد إنجازات السيسي

وتداول النشطاء أيضا مقطعا مصورا للكاتب المصري بلال فضل، يعدد فيه بعض إنجازات السيسي بشكل ساخر.

نبذة سريعة عن إنجازات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ( 🚪 🔑 ) خلال السنوات العشر الماضية… pic.twitter.com/owZ7UayRwk — رؤى لدراسات الحرب (@Roaastudies) December 10, 2023

وقال بلال فضل في كلمة مصورة إن سعر الدولار في 10 سنوات وصل من 7 جنيه لـ 50 جنيه، وكيلو السكر من 4 جنيه لـ 50 جنيه بعهد السيسي.

وتابع فضل:”كيلو الفراخ من 20 جنيه لـ 75 جنيه، كيلو اللحمة من 68 جنيه لـ400 جنيه، البيضة من 65 قرش لـ 5 جنيه، كيلو البانيه من 30 جنيه لـ200 جنيه، تذكرة المترو من جنيه لـ 10 جنيه”.

فترة رئاسية ثالثة للسيسي

وتجري مصر انتخابات الرئاسة التي بدأت اليوم 10 ديسمبر، وتستمر إلى يوم 12 من الشهر ذاته.

ومن المتوقع أن يحصل رئيس النظام عبد الفتاح السيسي على فترة ولاية ثالثة، وسط أزمة اقتصادية أدت إلى تراجع الجنيه المصري ونضوب العملة الأجنبية وارتفاع التضخم.

وصنفت البيانات الرسمية نحو 30 بالمئة من السكان على أنهم فقراء قبل جائحة كوفيد-19، ويقول محللون إن الأعداد ارتفعت منذ ذلك الحين. وتشير التقديرات إلى أن ما يصل إلى 60 بالمئة من مواطني مصر البالغ عددهم 104 ملايين نسمة يعيشون تحت خط الفقر أو بالقرب منه.

وتراجعت البطالة إلى ما يزيد قليلا على السبعة بالمئة، لكن المشاركة في سوق العمل انخفضت أيضا بشكل مطرد في العقد المنتهي عام 2020. وبعض جوانب نظام التعليم الحكومي في حالة انهيار. ويسعى الكثيرون من الخريجين للعمل في الخارج إذا أتيحت لهم الفرصة.

وبعد الدعم السخي من دول الخليج عقب انقلابه على الرئيس الراحل محمد مرسي، شددت دول الخليج شروطها لدعم السيسي لضخ أموال جديدة، وتبحث بشكل متزايد عن استثمارات تدر عائدا.

ويجري صندوق النقد محادثات مع مصر لتوسيع حزمة دعم مالي مدتها أربع سنوات بقيمة ثلاثة مليارات دولار تم التوقيع عليها في كانون الأول/ ديسمبر 2022.

وكان الصندوق قد أوقف تقديم الدفعات بعد تخلف مصر في تنفيذ تعهداتها باعتماد سعر صرف مرن وتقليص دور الدولة والجيش في الاقتصاد.

وعلى الرغم من أن ثلاثة سياسيين غير بارزين يتنافسون ضد السيسي، إلا أن الكثير من الناس يعتقدون أن نتيجة التصويت ليست محل شك، حيث سيفوز السيسي بسهولة بولاية جديدة مدتها ست سنوات.

أحد المرشحين المحتملين في الانتخابات كان النائب السابق أحمد طنطاوي، لكنه انسحب من السباق بعد إفشال جمعه العدد المطلوب من التأييد من أفراد الجمهور.

وفي أكتوبر/تشرين الأول، اتهم السلطات باعتقال ما يقرب من 100 عضو في حملته لإثناءه عن الترشح. ويحاكم طنطاوي الآن بتهمة طباعة وتوزيع أوراق انتخابية دون ترخيص.