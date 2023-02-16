فشل تجارب صندوق النقد الدولي.. اسألوا مصر إن كنتم لا تعلمون

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وطن- نشرت مجلة “فورين بوليسي“، تحليلاً حول ما اعتبرته إخفاق صندوق النقد الدولي في تجربته مع مصر، وسط تحذيرات من القادم الذي سيكون أسوأ.

قال التحليل، إن ست سنوات مرت منذ أن أطلق صندوق النقد الدولي أول برنامج قروض له في مصر برئاسة عبد الفتاح السيسي.

في غضون ذلك، بدأ صندوق النقد الدولي برنامج قرض ثانٍ، وهو الآن على وشك البدء في برنامج ثالث، من الواضح أن هناك شيئًا خاطئًا في مصر، لكن المشكلة الأعمق قد تكمن في صندوق النقد الدولي.

إخفاقات صندوق النقد الدولي في مصر

بحسب التقرير، فإن إخفاقات صندوق النقد الدولي في مصر هي قصة تحذيرية، تسلّط الضوء على أوجه القصور الصارخة في نهج الصندوق الحالي للتخطيط الاقتصادي.

أمضى النظام المصري السنوات الماضية في استخدام وصول البلاد الواسع إلى الائتمان لتمويل مجموعة واسعة من المشاريع العملاقة ومشاريع البنية التحتية التي تمت دراستها بشكل سيئ، والتي غالبًا ما تم التعاقد معها بشكل مباشر مع الشركات المملوكة للنظام، ولا سيما الشركات المملوكة للجيش.

وهكذا أصبحت الدولة المصرية مثقلة بكمية لا يمكن تحملها من الديون؛ حيث استهلكت خدمة الفائدة وحدها بشكل منتظم قرابة نصف إيرادات الدولة.

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في غضون ذلك، كانت الشركات المملوكة للنظام معفاة بشكل عام من ضرائب الشركات وضريبة القيمة المضافة والجمارك، ما أدى إلى حرمان الدولة من مصادر الإيرادات التي تشتدّ الحاجة إليها.

في الواقع، كان الكسب غير المشروع صارخًا ومضرًا بالصحة المالية للدولة، لدرجة أن برنامج صندوق النقد الدولي الجديد يفرض قيودًا محددة على الحكومة التي تبدأ مشاريع جديدة.

صندوق النقد يتطرق أخيراً لمشكلات مصر

بدأ البرنامج الجديد أخيرًا بالتطرق إلى الإدارة الواضحة والمصادر الاقتصادية السياسية لمشاكل مصر الاقتصادية طويلة الأمد والمتنامية، بما في ذلك الإمبراطورية الاقتصادية المتوسعة للجيش المصري.

المشكلة هي أنه في الوقت الذي استغرقه صندوق النقد الدولي لبدء الاستجابة الجادة لهذه القضايا الصارخة، زاد النظام الدينَ الخارجي لمصر بأكثر من 100 مليار دولار.

لم يحدث هذا على الرغم من صندوق النقد الدولي، لكن بسببه تم تسهيل قدرة مصر على اقتراض مثل هذه المبالغ الضخمة من خلال دعم الصندوق المستمر والثناء على إصلاحاته الاقتصادية، بدءًا من أول برنامج قروض سيئ التصميم، والذي أعلن صندوق النقد الدولي أن مصر أكملته بنجاح في يوليو 2019.

على الرغم من مزاعم نجاح مصر، في عام 2020، اضطرت البلاد إلى العودة إلى صندوق النقد الدولي من أجل ضخٍّ نقدي يصل إلى ما يقرب من 8 مليارات دولار في شكل تمويل إضافي.

جاء ذلك بعد أن فرّ المستثمرون القلقون من الديون المصرية من البلاد بنحو 14 مليار دولار، في غضون ستة أسابيع فقط مع بداية جائحة كورونا.

في ديسمبر الماضي، وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على برنامج قرض آخر لمصر بقيمة ثلاثة مليارات دولار من صندوق النقد الدولي و14 مليار دولار أخرى، في شكل تمويل إضافي من شركاء مصر الدوليين والإقليميين.

حرب روسيا وأوكرانيا تغزو مصر

وبعد الغزو الروسي لأوكرانيا، خرج المستثمرون فجأة من مصر بنحو 20 مليار دولار، والعام الماضي، أطلقت تحذيرات من أن مصر كانت من بين البلدان الخمسة الأولى المعرّضة لخطر التخلّف عن السداد.

وبالنسبة لمؤسسة مالية تركز في المقام الأول على تنفيذ البرامج التي تهدف إلى إنتاج “استقرار الاقتصاد الكلي”، فإن هذا يمثّل كثيراً من الهشاشة في قصة النجاح المفترضة لصندوق النقد الدولي.

يمكن للمرء أن يجادل بشكل معقول بأن الوباء وغزو روسيا لأوكرانيا كانتا لحظات فريدة من نوعها تاريخياً، أنتجت صدمات استثنائية لم تكن خطأ الحكومة المصرية أو صندوق النقد الدولي.

تكمن المشكلة في أنّ معظم الأهداف الأخرى لصندوق النقد الدولي في برنامج 2016، كانت تظهر بالفعل علامات الفشل في عام 2019.

وكان الهدف الرئيسي للبرنامج هو تحقيق نمو يقوده القطاع الخاص في مصر، ومع ذلك، في الشهر الذي يسبق النجاح المعلن لصندوق النقد الدولي، أظهرت استطلاعات مؤشر مديري المشتريات لبنك الإمارات دبي الوطني أن القطاع الخاص قد انكمش بالفعل.

في الواقع، انكمش القطاع الخاص في مصر لمدة 75 شهرًا من 84 شهرًا الماضية، أو سبع سنوات.

وكان الهدف من برنامج 2016، هو خلق فرص عمل وزيادة المشاركة في سوق العمل، لا سيما بين النساء والشباب.

في الواقع، انخفضت المشاركة الإجمالية للقوى العاملة من 47% في عام 2016 إلى 42% بحلول عام 2019، وخلال ذلك الوقت، انخفضت المشاركة في القوى العاملة خاصة بين النساء والشباب من 23% إلى 16%، ومن 30% إلى 22% على التوالي.

وقال صندوق النقد الدولي إن قرضه لعام 2016 سيعزز “النمو الشامل”، وفي ذلك العام بلغ معدل الفقر 27.8%، وارتفع إلى 29.7% في 2019-2020، وفقًا للإحصاءات الحكومية، وقدّر البنك الدولي في عام 2019 أن 60% من المصريين يعيشون بالقرب من خط الفقر أو تحته.

وفي اعتراف متأخر بالمشكلات الهيكلية التي تُركت دون معالجة، يبدو أن صندوق النقد الدولي قد ابتعد أخيرًا عن الحد من الأداء الضعيف لمصر إلى صدمات خارجية، مشيرًا في تقرير البرنامج الأحدث إلى أن اندلاع الحرب الروسية على أوكرانيا قد تبلور قبل الضغوط القائمة، مع الاعتراف بأن المشاكل المركزية التي تقوّض الاقتصاد المصري كانت في مصر وليست بسبب الصدمات الخارجية.

ومع ذلك، يأتي هذا بعد عدة سنوات من إشادة صندوق النقد الدولي ومساهميه بالأداء الاقتصادي لمصر، ما ساعد النظام على إثراء نفسه بشكل واضح مع تدمير الصحة المالية للدولة المصرية وإفقار السكان، الذين اضطروا إلى مواجهة نوبات متكررة من العنف.

التقشف والتضخم الذي يسيل له اللعاب الذي تجاوز في بعض الأحيان 30%، والانهيار المتكرر لعملة البلاد.

ويتحمل قادة مصر المسؤولية عن أفعالهم ضد مصالح البلاد وشعبها، لكن صندوق النقد الدولي ومساهميه مسؤولون أيضًا عن الدور الذي لعبوه في التمكين، وفي حالة بعض المساهمين، والاستفادة من هذه الديون المدمرة التي غذّت فورة الإنفاق.

يقول التحليل: “جنرالات مصر لم ينفقوا فقط لإثراء أنفسهم.. لقد أنفقوا لكسب الأصدقاء في العواصم الرئيسية. من عام 2012 إلى عام 2021، قدّمت مصر ما يقرب من 12.3 مليار يورو (نحو 13.2 مليار دولار) من طلبات الأسلحة من فرنسا، أي ما يقرب من الاتحاد الأوروبي بأكمله في نفس الفترة”.

وفي عام 2021، وهو عام قياسي بالنسبة لصادرات الأسلحة الألمانية، ذهب 46% من صادرات الأسلحة الألمانية إلى مصر.

يذكر التحليل: “يجب أن تكون هناك مساءلة في صندوق النقد الدولي.. إذا افترضنا أفضل ما في الصندوق، فهذا يعني أنه كان سيئ الإعداد وغير مجهز في عام 2016 لتصميم برنامج لمصر”.

يعد هذا البرنامج الثالث رائعًا لأنه تجرّأ أخيرًا على محاولة كبح جماح الكسب غير المشروع الذي يوجّهه النظام، لكن من اللافت للنظر أيضًا أن الأمر استغرق ثلاثة برامج وأكثر من ست سنوات حتى أدرك الصندوق أن ذلك كان ضروريًا.

ما الذي يحتاجه صندوق النقد؟

يحتاج صندوق النقد الدولي إلى عدد أقل من الاقتصاديين وعدد أكبر بكثير من المتخصصين في الدولة، والاقتصاديين السياسيين، وعلماء الاجتماع، والمؤرخين الذين يبنون برامج المستقبل، وكان بإمكان أي اقتصادي سياسي يعمل في مصر تحديد العديد من هذه المخاطر، قبل وقت طويل من صرف الدفعة الأولى في عام 2016.

يكتب الاقتصاديون السياسيون عن إمبراطورية الجيش الاقتصادية التي تنطوي على إشكالية وترسيخها على نحو متزايد منذ عقود.

وحدّد كتاب نشره البنك الدولي منذ عام 2004، أن النساء في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا -ولكن بشكل خاص في مصر- يعتمدن على التوظيف في القطاع العام كمحرك لمعدلات مشاركتهن المتزايدة في القوى العاملة.

كما هو متوقّع، أدت الوصفة الروتينية لصندوق النقد الدولي لخفض فاتورة رواتب القطاع العام إلى انخفاض حاد في مشاركة المرأة في القوى العاملة، وكان ينبغي توقع هذه المخاطر ومعالجتها في تصميم البرنامج. وبدلاً من ذلك، تُركت مشاركة الإناث في القوى العاملة في الانهيار الحاد ولم تظهر بعد أي علامة على التعافي.

وتمثل التنمية تحديًا للعمل في ظل أفضل الظروف، لكن تجاهل مجموعة المؤلفات الحالية التي كان من المفترض أن تسمح لمخططي صندوق النقد الدولي بتوقع فشل برامجهم أو عدم إدراكها أمر لا يمكن تبريره.