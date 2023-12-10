أبو عبيدة يطل بعد غياب وكلمة جديدة.. مفاجآت ورسائل هامة من القسام

وطن – بثت قناة “الجزيرة” كلمة مسجلة لـ أبو عبيدة الناطق باسم كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس، أكد فيها على وجود خسائر كبيرة يتكبدها الاحتلال الإسرائيلي، وتطرق لقضية الأسرى والوضع الميداني الحالي في قطاع غزة مع استمرار الحرب الإسرائيلية الوحشية.

وقال “أبو عبيدة” إن الاحتلال الإسرائيلي لا يزال يتلقى الضربات الموجعة في غزة والتي كان آخرها في قلب القدس وأنحاء الضفة.

وأضاف متحدث القسام أن المقاومة الفلسطينية “نفذت عدداً كبيراً من العمليات النوعية بين مهاجمة القوات الراجلة والقنص وتفجير الألغام” لافتاً إلى أن ما يحققه العدوان البري الإسرائيلي هو التدمير والقتل العشوائي فقط.

تصريحات أبو عبيدة عن تطورات غزة

ومن أبرز ما ذكره القيادي بكتائب القسام حول تطورات الأوضاع في غزة:

-قتلنا عددا كبيرا من الجنود الإسرائيليين بشكل محقق.

-العدو لا يزال يتلقى منا الضربات والقادم أعظم.

-تكرار إعلان هدف القضاء على المقاومة كلام للاستهلاك المحلي الإسرائيلي ولإرضاء اليمين المتعطش للدماء.

-العدو فشل في شمال القطاع وجنوبه وسيفشل أكثر كلما استمر عدوانه وانتقل إلى مناطق أخرى من القطاع.

-كتائب القسام قصفت مناطق عدة في غلاف غزة وعسقلان بعشرات الصواريخ المتنوعة.

خسائر فادحة للاحتلال الإسرائيلي في غزة

وتحدث “أبو عبيدة” كذلك عن خسائر أخرى تكبدها جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة ضمن التالي:

-هاجمنا قوات راجلة متحصنة في البنايات بقذائف مضادة للأفراد وأجهزنا عليها من مسافة صفر.

ـ مجاهدونا هاجموا الآليات الصهيونية بقذائف الياسين 105 والتاندوم وعبوات الشواظ.

-مجاهدونا تمكنوا من التدمير الكلي أو الجزئي لـ180 آلية خلال 10 أيام.

-العدو النازي الصهيوني يواصل عدوانه الهمجي على شعبنا والانتقام من المدنيين.

عن الأسرى والهدنة المؤقتة

وتطرق الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة عن قضية الأسرى موضحاً أنه “لم ولن يخرج أحد من أسرى العدو أو محتجزيه إلا من خلال التبادل المشروط الذي أعلناه منذ بداية المعركة”.

وتابع أبو عبيدة بأنه: “لا العدو الصهيوني ولا داعموه يستطيعون أخذ أسراهم أحياء دون تبادل ونزول عند شروط المقاومة والقسام”.

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كما أوضح أن “الهدنة المؤقتة أثبتت مصداقية المقاومة الفلسطينية وأن أحدا من أسرى العدو لم ولن يخرج إلا بشروط القسام”.

وعن خيارات القسام بعد كل تلك الفترة من الحرب الوحشية الإسرائيلية أكد ناطق القسام أبو عبيدة: “لا خيار أمامنا إلا القتال لمواجهة المحرقة التي يقوم بها العدو بهدف كسر إرادة شعبنا”.

وأردف أن “العدو فشل في محاور القتال وسيفشل كلما استمر عدوانه وكلما تعقدت خيبته”.

مضيفاً: “مجاهدونا تصدوا لقوات العدو المتمركزة بمحاور ما قبل انتهاء الهدنة أو المتوغلة بمحاور جديدة”.

والأحد، يكثف الجيش الإسرائيلي قصفه لغزة في اليوم الـ65 من عدوانه لا سيما في المناطق الجنوبية.

وتتصدى كتائب القسام وعناصر المقاومة لتوغلاته البرية، ودارت معارك ضارية في محاور عدة أبرزها خان يونس ومدينة غزة وجباليا.