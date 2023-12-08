الجزيرة تبث فيديو إفشال القسام لعملية تحرير جندي إسرائيلي في غزة

وطن – بثت قناة الجزيرة القطرية الجمعة 8 كانون الأول/ديسمبر، لقطات قالت إنها لحظة إفشال كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس محاولات يائسة من الاحتلال الإسرائيلي لتحرير جندي أسير لدى المقاومة ما أدى لمقتله.

وجاء في بيان مصور: “إفشال محاولة صهيونية للوصول إلى أحد الأسرى الصهاينة ما أدى لمقتل الأسير الجندي “ساعر باروخ” بطاقة رقم 207775032 وإيقاع القوة الصهيونية بين قتيل وجريح وفرارهم من المكان”.

وأظهر الفيديو الأسير الإسرائيلي ساعر باروخ في مقطع مصور قبل مقتله وهو يقول إن “المقاومة أسرته منذ عملية 7 تشرين الأول/أكتوبر في معركة طوفان الأقصى ويريد العودة إلى البيت”.

فشل محاولة الاحتلال تحرير جندي إسرائيلي

وجاء في بيان القسام أن “قوة صهيونية تسللت في تمام الساعة 2 ونصف فجراً لمكان احتجاز الأسير من خلال سيارة إسعاف والتستر خلف المنظمات الإنسانية في انتهاك صارخ للقانون الدولي وتم اكتشاف القوة والتعامل معها بالنيران”.

وانتشرت لقطات إفشال تحرير جندي إسرائيلي مع آثار ودماء القوة المتسللة للمكان وصور أخرى “للعتاد الذي تم الاستيلاء عليه من القوة الصهيونية”.

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وفي آخر الفيديو ظهرت صورة الجندي القتيل “ساعر باروخ” ما يثبت أنه كان بيد المقاومة وفشلت محاولة الاحتلال حتى للحصول على جثمانه بعد التسبب بمقتله.

وكانت كتائب القسام قد ذكرت أن مقاتليها اكتشفوا قوة إسرائيلية خاصة أثناء محاولتها التقدم لاستعادة أحد أسرى الاحتلال، واشتبكوا معها.

القسام تؤكد مقتل ساعر باروخ

وذكرت المقاومة الفلسطينية أن الاشتباك مع الاحتلال أدى إلى مقتل وإصابة أفراد هذه القوة قبل أن تتدخل الطائرات الحربية الإسرائيلية بالقصف للتغطية على الانسحاب.

وأكدت حماس أن الاشتباك أدى إلى مقتل الجندي الأسير ساعر باروخ البالغ من العمر 25 عاما والسيطرة على بندقية وجهاز اتصال للقوة الخاصة الإسرائيلية.

ولطالما نوهت القسام إلى أن السبيل الوحيد للإفراج عن أسرى الاحتلال في غزة هو صفقات التبادل. وحذرت من أن أي محاولات من الاحتلال للوصول إليهم ستفشل” وهو ما حصل بالفعل.