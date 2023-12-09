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    الهدهد

    ماذا فعلت القسام بضابط إسرائيلي أهدى ابنته بيوم ميلادها تفجير منزل في غزة؟

    تداولت منصات التواصل معلومات لم تتمكن وطن من التحقق من صحتها تتحدث عن مقتل ضابط إسرائيلي كان قد ظهر قبل نحو أسبوعين وهو يهدي ابنته بيوم ميلادها تفجير منزل في قطاع غزة
    وطنبواسطة لا توجد تعليقات2 دقائق
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    وطن – أعاد رواد منصات التواصل الاجتماعي تداول مقطع فيديو للضابط الإسرائيلي الذي أهدى ابنته في يوم ميلادها تفجير أحد المنازل في قطاع غزة ليتم الادعاء بأنه قتل مؤخراً جراء العمليات العسكرية شمالي القطاع.

    وتحدث رواد منصات التواصل عن مقتل الاحتلال الإسرائيلي مقتل الضابط في جيشه الذي فجر مبنى يعود “لعائلة فلسطينية في غزة” احتفالاً بعيد ميلاد طفلته قبل أسابيع.

    وانتشر فيديو الضابط الإسرائيلي من جديد وهو يردد فيه خلف المنازل المدمرة التي قصفتها طائرات الاحتلال في غزة: “أهدي ابنتي، بمناسبة عيد ميلادها الثاني، هذا التفجير، إني أشتاق إليك.. وستكونين فخورة”، ثم يبدأ العد العكسي للحظة الانفجار.

    مصير ضابط أهدى ابنته تفجير منزل في غزة

    ويظهر بعد ذلك تعرض المبنى السكني المكون من عدة طوابق في قطاع غزة لانفجار هائل.

    وبالرغم من أن الصحفي الجزائري حفيظ دراجي قال إن الإعلان عن مقتل الضابط الإسرائيلي ورد بشكل رسمي إلا أنه لم يذكر المصدر كما لم ترصد وطن أي بيان إسرائيلي أو حتى فلسطيني بهذا الخصوص.

    وذكر عبد الله أن صحيفة هآرتس نشرت أسماء عدة قتلى في صفوف الاحتلال من بينهم من فجر مبنى في غزة لمجرد الاحتفال بميلاد ابنته ويدعى إيال مائير بيركويتز وعمره 28 عاماً ولفت إلى أنه مات قبل يومين أي بتاريخ 7 كانون الأول/ديسمبر 2023.

    وبالبحث عن المصدر تبين فعلاً وجود هذا المقال في هآرتس ويظهر بالفعل تشابه كبير بين صورة الضابط الذي لقي مصرعه وذلك الذي ظهر في فيديو تفجير منزل وتقديمه هدية لابنته دون تأكيد تلك الأنباء بشكل مباشر أو إشارة من الإعلام العبري أو حتى الرسمي إلى أن إيال مائير هو نفسه أو لا.

    ووفق ما نقلته الأناضول عن إحصائيات رسمية (يعتقد أنها أقل من الحقيقة بكثير) بلغت حصيلة قتلى الجنود الإسرائيليين منذ بداية الحرب في 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي نحو 420.

    ووفق بيانات متفرقة للجيش الإسرائيلي فقد لقي نحو 20 عسكريا إسرائيليا مصرعهم خلال الأيام الخمسة الماضية، من إجمالي الـ420.

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