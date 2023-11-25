جندي إسرائيلي يهدي ابنته تفجير مبنى في غزة بمناسبة عيد ميلادها (شاهد)

وطن- انتشر مقطع فيديو استفزازي لجندي إسرائيلي، يهدي ابنته تفجير مبنى في قطاع غزة بمناسبة عيد ميلادها، وذلك خلال الحرب التي يشنها جيش الاحتلال على القطاع المحاصر.

وظهر الجندي الإسرائيلي في مقطع فيديو، وهو يقول: “أهدي هذا التفجير لابنتي الأميرة هيلا بمناسبة عيد ميلادها.. اليوم أصبحت سنتين”.

بعدها، بدأ الجندي الإسرائيلي رفقة عدد من جنود الاحتلال الذين ظهروا في الفيديو، وهم يُجرون عدا تنازليا وأعقب ذلك استهداف المبنى وتفجيره.

بدء هدنة غزة

ودخلت الحرب الإسرائيلية على غزة، مرحلة جديدة مع بدء هدنة إنسانية لمدة أربعة، دخلت حيز التنفيذ صباح الجمعة، في حين تستمر هذه الهدنة لأربعة أيام.

20 ألف شهيد منذ بدء الحرب على غزة

وفي حصيلة مأساوية للحرب التي بدأت في السابع من تشرين الأول / أكتوبر الماضي، أفاد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، أن عدد ضحايا الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة تجاوز 20 ألف شهيد، وذلك وفقًا لبيانات فريقه الميداني في قطاع غزة.

وقال مدير المركز رامي عبده، في بيان: “الفريق أنهى إحصائية محدثة لعدد الضحايا بما فيهم من استطعنا حصرهم ممن هم تحت الأنقاض على اعتبار انعدام فرص وجود أحياء”.

وأضاف أن عدد من ارتقى بلغ 20031 شهيدًا، بينهم 8176 طفلًا، والعدد قابل للارتفاع مع انتشال المزيد من الضحايا، موضحا أن مثل هذا العدد مع الجرحى معدل 2.6% من السكان في قطاع غزة، أي ما يعادل 11 مليون مواطن عربي.

وبحسب المركز،بلغ عدد المصابين 36,350 شخصا، وعدد النازحين 1,730,000 مواطنا، خلال الحرب الإسرائيلية على غزة، في حين دمر طيران الاحتلال الإسرائيلي 59240 وحدة سكنية بشكل كامل، وتضررت 156300 وحدة سكنية.