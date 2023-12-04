جنديان إسرائيليان يفجران حيا كاملا في غزة انتقاما لصديقهما (شاهد)

وطن- في مشهد استفزازي جديد، أقدم جنديان إسرائيليان على تفجير حي سكني كامل في قطاع غزة انتقاما لصديق لهما قتل في هجوم السابع من أكتوبر.

ووثقت لقطات مصورة، لحظة تنفيذ عملية التفجير التي بدت مروعة بشكل كبير، وأسفرت عن تدمير شديد في هذا الحي السكني.

جاء ذلك بعد أن حمل الجنديان الإسرائيليان لافتة تتضمن رسالة الإهداء لصديقهما القتيل.

تفجير مبنى في غزة هدية ضابط إسرائيلي لابنته

وهذا المشهد الاستفزازي ليس الأول من نوعه، ففي وقت سابق أقدم ضابط إسرائيلي وهو يهدي ابنته، بمناسبة عيد ميلادها، تفجيرا لأحد المباني في قطاع غزة.

وقال الضابط الإسرائيلي، في مقطع فيديو: “أهدي ابنتي بمناسبة عيد ميلادها الثاني، هذا التفجير، إني اشتاق لها”.

وأظهر المقطع المصور، في وقت لاحق، المبنى السكني المكون من عدة طوابق لانفجار هائل.

حرب همجية إسرائيلية على غزة

وواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، الحرب الهمجية على قطاع غزة لليوم الـ59 على التوالي، وسط تكثيف للغارات على مختلف أرجاء القطاع.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة، ارتفاع عدد ضحايا الحرب الإسرائيلية إلى 15 ألفا و523 شهيدا، وارتفاع عدد المصابين إلى 41 ألفا و316 شخصا جروحهم متفاوتة.

ومع تفاقم المجازر الإسرائيلية على غزة، فإنّ جيش الاحتلال يتوسع في ارتكابه المجازر في مختلف أرجاء القطاع ما يرفع حصيلة الشهداء.