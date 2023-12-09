خبير عسكري يتوقع مصير الحرب الإسرائيلية على غزة: “الاحتلال يتهور في قراراته” (فيديو)

وطن – خرج الخبير العسكري والإستراتيجي اللواء فايز الدويري بتحليل توقع فيه مصير الحرب الإسرائيلية على غزة وتأكيده أن الاحتلال يتهور في قراراته ولم يحقق أي إنجاز عسكري على الأرض.

وذكر الدويري لقناة الجزيرة القطرية إن الحرب الإسرائيلية على غزة قد تمتد إلى عدة أشهر لكن الذي يتحمل أكثر هو من سيكسب المعركة لافتاً إلى أن الاحتلال لم يخرج بأي إنجاز أو يحقق أي من الأهداف التي أعلنها.

ولأجل ما سبق فإن همّ الاحتلال الذي كسرت إرادته وهيبته من قبل القسام الجناح العسكري لحركة حماس يعمل بكل طاقته على إعادة الاعتبار لنفسه، لكن تهوره في اتخاذ القرارات يجعله يتخبط دون أي إنجاز.

صفر إنجاز للاحتلال الإسرائيلي

وأكد الدويري أنه بعد 64 يوما من الحرب على غزة لم يحقق الاحتلال أي إنجاز عسكري، ولم يحرر محتجزا واحدا لدى المقاومة الفلسطينية وحين حاول أن ينقذ أحد المحتجزين فشل في عمليته وتسبب في مقتل المحتجز.

كما عجز الاحتلال عن سحب جثة القتيل، بل وتسبب في قتل وجرح الجنود الذين قاموا بتلك المحاولة الفاشلة وفق ما ذكره الدويري لقناة الجزيرة القطرية.

وأشار اللواء والخبير العسكري والاستراتيجي إلى أن خسائر الاحتلال وعدم تحقيقه لأهدافه ستحرك المجتمع الإسرائيلي وتدفعه للضغط على حكومته وجيشه من أجل وقف الحرب على غزة.

وأوضح الدويري أن “هناك درجة تحمل محدودة لدى الشعب الإسرائيلي وهو الآن يدفع فاتورة تكاليف باهظة وأنه سيصرخ أولاً” وفق وصفه.

يذكر أن كتائب عز الدين القسام شاركت مقطع فيديو تضمن إفشال المقاومة لمحاولة تحرير أسير إسرائيلي لديها في غزة ما أدى لمقتل الأسير الجندي ساعر باروخ (24 عاما) وإيقاع القوة الصهيونية بين قتيل وجريح.