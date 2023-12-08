ماذا يحدث في “خان يونس” وإلى أين وصلت قوات الاحتلال فيها؟ (شاهد)

وطن – سلط تقرير لمنصة “إيكاد” المتخصصة بالتحقق من الأخبار والمصادر المفتوحة الضوء على مجريات الحرب في مدينة “خان يونس” التي تتجسد كمسرح جديد للمعارك، حيث يحاول جيش الاحتلال تطويقها.

وأجاب التقرير الذي نشرت “إيكاد” عبر حسابها الرسمي بـ”إكس” على أسئلة: ماذا يحدث في خان يونس؟ وإلى أين وصلت قوات الاحتلال فيها؟

واستعانت المنصة لمتابعة مجريات المعارك في غزة بخريطة نشرها حساب “War Mapper” المتخصص في خرائط الحروب في 5 ديسمبر، تُظهر أماكن الاشتباكات حتى الساعة 21:00 بتوقيت غرينتش من يوم 4 ديسمبر.

#جيونيوز🗺️| في قلب الحرب التي زاد الاحتلال من شدتها بعد الهدنة، تتجسد مدينة "خان يونس" كمسرح جديد للمعارك حيث يحاول تطويق المدينة. 📌فماذا يحدث في خان يونس؟ وإلى أين وصلت قوات الاحتلال فيها؟ pic.twitter.com/QhYvDbe6s6 — Eekad – إيكاد (@EekadFacts) December 8, 2023

وأظهرت الخريطة توغل قوات الاحتلال بالفعل داخل خان يونس حتى طريق صلاح الدين.. ولكن كيف بدأ التوغل؟

تقول المنصة مع نهاية الهدنة أعلن جيش الاحتلال في 1 ديسمبر، عن عمليات لقواته البرية في مناطق 162 و36 و252 من غزة.

وأضافت أن تلك الأرقام هي أرقام مناطق تقع في خان يونس، وفقًا لخريطة التقسيمات التي نشرها الاحتلال مؤخرًا.

دخول دبابات الاحتلال إلى دير البلح

وبمزيد من التتبع للتطورات في “خان يونس” وجد التقرير أن المصور الصحفي “معتز عزايزة” ذكر أن الدبابات الإسرائيلية قطعت الطريق الواصل بين خان يونس ودير البلح. وصباح اليوم التالي 2 ديسمبر ذكر جيش الاحتلال أن قواته هاجمت 400 هدفًا في خان يونس.

كما أضاف أن قواته البحرية نفذت ليل، 1 ديسمبر، عملية في مرسى خان يونس ودير البلح.

كما وُجد مقطع فيديو نشره الصحفي فؤاد أبو خماش في 2 ديسمبر، لدخول دبابات الاحتلال إلى دير البلح من غرب شارع صلاح الدين عند حاجز أبو هولي سابقًا، وهو حاجز قديم كان يفصل مناطق خان يونس وجنوب القطاع عن شماله.

ومن صور أقمار صناعية مُلتقطة في 2 ديسمير نشرتها صحيفة “نيويورك تايمز”، تظهر بالفعل تموضع آليات الاحتلال عند حاجز أبو هولي. وبحساب مسافة موقع تمركز آليات الاحتلال وجدت “إيكاد” أنها تبعد عن مدينة خان يونس نحو 6 كلم تقريبًا.

🔻لنجد كذلك صور أقمار صناعية مُلتقطة في 2 ديسمير نشرتها صحيفة "نيويورك تايمز"، تظهر بالفعل تموضع آليات الاحتلال عند حاجز أبو هولي. وبحساب مسافة موقع تمركز آليات الاحتلال وجدنا أنها تبعد عن مدينة خان يونس نحو 6 كلم تقريبًا. pic.twitter.com/PPviMuyVPX — Eekad – إيكاد (@EekadFacts) December 8, 2023

توغل الاحتلال

وفي 3 ديسمبر نشر الناشط الفلسطيني صالح الجعفراوي صورة من مفترق المطاحن في شارع صلاح الدين تُظهر دبابة إسرائيلية وصلت إلى تلك النقطة.

وتكمن أهمية شارع صلاح الدين-بحسب المصدر- في أنه يصل مدينتي دير البلح وخان يونس ببعضها، ويقطعه من الشرق طريق يخرج من موقع كيسوفيم من داخل الأراضي المحتلة.

وحسب شهادات صحفيين في غزة، فإن الاحتلال يتوغل إلى مناطق القرارة وبني سهيلا وعبسان في خان يونس. كما ذكر الصحفي إسماعيل أبو عمر أن هناك مناشدات تصلهم من مواطنين محاصرين في منازلهم ببني سهيلا من قبل آليات الاحتلال.

🔻وتحليلًا لتلك التحركات، ذكر الإعلامي طارق الفرا أن الاحتلال يحاول تطويق المدينة من جهة البحر في الغرب وكذلك من شرق خان يونس عند بني سهيلا، تاركًا المنطقة الجنوبية للنزوح. pic.twitter.com/z0W7YCx40t — Eekad – إيكاد (@EekadFacts) December 8, 2023

محاولة إسرائيلية لتطويق المدينة

وتحليلًا لتلك التحركات، ذكر الإعلامي طارق الفرا أن الاحتلال يحاول تطويق المدينة من جهة البحر في الغرب، وكذلك من شرق خان يونس عند بني سهيلا، تاركًا المنطقة الجنوبية للنزوح.

ومن خلال تلك المعطيات توصلت المنصة إلى أن الاحتلال يتقدم نحو خان يونس من عدة محاور لخلق ما يشبه بالنطاق حولها، باستثناء جنوب المدينة الذي يرجح أن يبقى طريقًا لإجبار الناس على ترك منازلهم والنزوح جنوبًا.