قد تشهد “أم المعارك” بعد الهدنة.. تعرف على “خان يونس” مسقط رأس “داهية فلسطين”

وطن – تلعب مدينة “خان يونس” جنوب غربي فلسطين دوراً مهماً في أحداث غزة، وقد تكون هدف الاحتلال القادم بعد الهدنة المؤقتة حيث تقع على بُعد نحو 100 كيلومتر جنوب غربي القدس.

ويرجع اسم مدينة خان يونس إلى كلمتين: الأولى “خان” وتعني “فندق”، والثانية “يونس” وهي اسم نسبة إلى الأمير يونس التوروزي الداودار.

المفاوضات الحقيقية للإفراج عن كل الأسرى لم تبدأ بعد، الحرية تنتظر كبار الأسرى الذين قدموا أعمارهم رخيصة لوطنهم فلسطين هل سينجح السنوار بالإفراج عن رفيقه بالزنزانة مروان البرغوثي قائد حركة فتح في الضفة الغربية؟ pic.twitter.com/QOlf9w6Ceq — محمد نشوان – غزة (@MohmdNash) November 26, 2023

ويحدّ المدينة من الجنوب مدينة رفح، ومن الشمال مدينة دير البلح وتعد مركزاً مهماً في غزة، حيث تطل على البحر الأبيض المتوسط من الغرب في حين تقع صحراء النقب إلى الشرق منها.

وتبلغ مساحة خان يونس حوالي 108 كيلومترات مربعة وهي مسقط رأس رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس” القيادي الذي لطالما أنهك الاحتلال الإسرائيلي يحيى السنوار.

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وبحسب وسائل إعلام عبرية تخطط إسرائيل إلى المرحلة الثانية من هجومها على قطاع غزة بعد الهدنة، الذي سيتركز في الجنوب وتحديدا في خان يونس. إذ يعتقد جيش الاحتلال أن يحيى السنوار موجود الآن في شبكة أنفاق حماس في الجزء الجنوبي من غزة مع كبار القادة ومن تبقى من الأسرى، وفق إيهود يعاري المحلل الإسرائيلي.

הערכה: יחיא סינוואר ומוחמד דף ברחו לחאן יונס | הפרסום של @roysharon11 ב-#חדשותהערב pic.twitter.com/7ZmSXoA792 — כאן חדשות (@kann_news) November 18, 2023

مخيم خان يونس

وتضم المدينة “مخيم خان يونس” الذي يعد من بين الأماكن المستهدفة من الاحتلال الإسرائيلي وتم إنشاؤه بالقرب من غرب مدينة خان يونس، إلى الشمال من مدينة رفح.

وأنشأ مخيم خان يونس بعد نحو عام من النكبة وتحديداً سنة 1949 من قبل الصليب الأحمر، وبدأ بخيم من الخيش ثم أصبحت المساكن مبنية من الطوب والحجر.

#فلسطين #غزة_تنتصر #إسرائيل يحيى إبراهيم السنوار

وُلد في مخيم خان يونس للاجئين بغزة عام 1962 وهو لاجئ فلسطيني من مدينة المجدل المحتلة .

وصف السنوار بأنه الرجل صاحب النفوذ الأكبر في فلسطين pic.twitter.com/IfOQBmJcne — محارب خليجي (@moharbkhalijy) November 19, 2023

وبعد زيادة عدد سكان المخيم تم بناء منازل وطوابق بعضها فوق بعض؛ لتكون كافية لجميع العائلات ولاحقاً تم هدمها وإعادة بنائها بشكل صحيح.

وفي تصريحات لصحيفة عبرية رأى “جيورا إيلاند” الجنرال الإسرائيلي السابق ومستشار الأمن القومي، أن القتال في الجنوب سيكون أكثر صعوبة من الشمال بسبب تكدس آلاف النازحين الفلسطينيين، ما قد يزيد الضغط الدولي على إسرائيل لوقف الحرب.

دورها في الحروب

ولعبت مدينة خان يونس دوراً بارزاً في أهم الأحداث التاريخية والعسكرية مثل دورها البطولي في صد الغزو البريطاني.

وبعد حرب عام 1948، استضاف أهالي مدينة خان يونس نحو خمسين ألف لاجئ فلسطيني من إخوانهم الفلسطينيين.

كما قدمت خان يونس مساهمة فعالة في حروب عامي 1956 و1967، حيث أبدت إرادة قوية وصموداً لا مثيل له.

بعد حرب عام 1967 منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي المدينة من تجديد بنيتها التحتية بسبب صمودها الأسطوري.

محللة الشؤون الإسرائيلية الفلسطينية ضمن مجموعة الأزمات الدولية ميراف زونسزين، قالت في تصريحات لها إن إسرائيل قد تضطر للاختيار بين اغتيال كبار قادة حماس أوالتفاوض من أجل إطلاق سراح الأسرى المتبقين. وقالت: سيتعين على إسرائيل في نهاية المطاف أن تقرر وتختار ما إذا كانت ستعيد جميع الرهائن أو تتفاوض مع السنوار والضيف”.

وختمت قائلة “نتنياهو يأمل حقاً في اغتيال جميع قادة حماس، لكن إسرائيل لن تتمكن في النهاية من تحقيق هدفي تدمير حماس وتحرير كل الرهائن”، وفق تعبيرها.

تحديات خدمية ومعيشية

وكان عدد السكان القاطنين في مخيم خان يونس لا يتجاوز 35 ألف شخص، أغلبهم من مدينة بئر السبع والمجدل، وازداد إلى 68 ألف لاجئ فلسطيني عام 2016 وبالتأكيد زاد الرقم لحد كبير حتى 2023. حسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وعانى المخيم كغيره من المناطق الأخرى في غزة بعد الحصار الذي يعيشه سكان القطاع منذ سنة 2006، ما أدى إلى تدهور كبير في الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية وفق ما تؤكده الأنروا.

ومن أبرز التحديات التي يعانيها المخيم ارتفاع معدل البطالة، وإمدادات المياه الصالحة للشرب، فضلاً عن الغياب المتكرر للكهرباء، بسبب عدم الحصول على إمدادات كافية والحصار الذي يفرضه الاحتلال الإسرائيلي.