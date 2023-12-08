كتائب القسام تحبط محاولة إسرائيلية لتحرير أحد الأسرى في غزة.. مواجهة حامية انتهت بهزيمة مذلة للاحتلال

وطن- كشفت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية “حماس”، عن إحباط محاولة إسرائيلية لتحرير أحد الأسرى في قطاع غزة.

وقال بيان لكتائب القسام: “فجر (الجمعة)، أفشل مجاهدو كتائب الشهيد عز الدين القسام محاولة صهيونية للوصول إلى أحد الأسرى الصهاينة”.

وأضاف البيان، أنه تم اكتشاف قوة صهيونية خاصة أثناء محاولتها التقدم لتحرير أحد الأسرى والاشتباك معها مما أدى إلى مقتل وإصابة أفراد القوة.

وكشفت القسام، عن تدخل الطيران الحربي لجيش الاحتلال وقصف المكان بسلسلة من الغارات للتغطية على انسحاب قولته من المنطقة.

وأشارت القسام، إلى أن الاشتباك أدى إلى مقتل الجندي الأسير “ساعر باروخ” 25 عاماً ويحمل بطاقة رقم 207775032، والسيطرة على بندقية أحد الجنود وجهاز الاتصال الخاص بالقوة الخاصة.

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حصيلة معلنة لقتلى الاحتلال في غزة

يُشار إلى أن جيش الاحتلال أقرّ بمصرع 94 من ضباطه وجنوده منذ بدء التوغل البري في القطاع أواخر أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

غير أن هذه الإحصاءات تظل محل تشكيك كبير، حيث تؤكد المقاومة الفلسطينية أن العدد الحقيقي أضعاف ذلك بكثير.

وسبق أن أعلنت سلطات الاحتلال، مقتل نجل غادي آيزنكوت عضو مجلس الحرب الإسرائيلي ورئيس الأركان السابق خلال المعارك الدائرة شمالي قطاع غزة.

وفيما تكتم جيش الاحتلال عن كشف التفاصيل، فقد كشفت وسائل إعلام إسرائيلية تفاصيل لافتة، قائلة إن غال آيزنكوت أصيب بجروح خطيرة إثر تفجير نفق مفخخ، وقد جرى الإعلان عن وفاته بعد وصوله إلى المستشفى.

وكان غادي آيزنكوت يجلس في مقر الفرقة 162 في الجنوب مع الوزير بيني غانتس، عندما تم إبلاغه بإصابة نجله الأكبر، ولدى وصوله إلى المستشفى استقبل الوزير نبأ وفاة نجله.

وعلى صعيد خسائر الاحتلال، أعلنت كتائب القسام أنها دمرت 135 آلية عسكرية إسرائيلية كليا أو جزئيا، وقتلت وأصابت العشرات من جنود الاحتلال في مختلف محاور القتال بقطاع غزة خلال الساعات الـ72 الأخيرة.