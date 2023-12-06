فيديو مرعب لـ صالح الجعفراوي أثناء هروبه من نيران الاحتلال جنوبي قطاع غزة

وطن- رصد الناشط والمصور الصحفي الفلسطيني صالح الجعفراوي، لحظة إطلاق النار بالقرب منه في خانيونس خلال الحرب التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

وشوهد صالح الجعفراوي، وهو يهرول رفقة عدد من الأشخاص في خانيونس هربا من نيران تُطلقها قوات الاحتلال جنوبي القطاع.

وقال صالح الجعفراوي – وهو يوثّق هذه اللحظة: “يا جماعة يا جماعة، حاليا فيه إطلاق نار علينا حاليا .. يا ساتر يا ساتر”.

إطلاق قذيفة إسرائيلية

ورصد المصور الصحفي الشهير، إطلاق جيش الاحتلال قذيفة في الشارع الذي كان يقف فيه، وقال إن جيش الاحتلال يكثف من إطلاق النار عليهم، فيما يعجزون هم عن التحرك.

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وظهر صالح الجعفراوي وهو يدعو عددا من الأشخاص للعودة للخلف لتفادي نيران الاحتلال، وشوهد لاحقا وهو يجري مسرعا بين ركام عدد من المنازل المُدمرة بعدما استطاع الخروج من موقع إطلاق النار.

وينك يا إنسانية

وصالح الجعفراوي برز بشدة خلال الحرب الإسرائيلية على غزة، كونه يوثّق المجازر التي يرتكبها جيش الاحتلال في القطاع المحاصر.

وكان المصور وصانع المحتوى قد نشر فيديو كليب من وسط الدمار الذي تعرضت له غزة، يصدح فيه بأغنية “وينك يا إنسانية“، ما أثار تفاعلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي.

وأبرز صالح الجعفرواي، الأهوال التي عاشتها غزة جراء الحرب الإسرائيلية على القطاع، والمجازر التي ارتكبها الاحتلال في القطاع.