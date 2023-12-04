“قبضة الأحرار”.. مسلسل حاكى “طوفان الأقصى” بأدق التفاصيل قبل عام وأعجب السنوار بشدة (فيديو)

وطن – أعاد رواد منصات التواصل تداول قصة مسلسل “قبضة الأحرار” العمل الفلسطيني الدرامي الذي كرم القيادي لدى حركة المقاومة الإسلامية حماس يحيى السنوار أبطاله قبل عام، وتنبأ وفق العديد من المتابعين بيوم عملية طوفان الأقصى في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وبحسب متابعين فإن سيناريو العمل الذي عرض عام 2022 يحمل في الكثير من مشاهده وحكايته ما حصل من هجوم للقسام الجناح العسكري لحركة حماس، ضد الاحتلال الإسرائيلي ومواقعه في غلاف غزة وتكبيده خسائر تاريخية.

وأكد متابعون أن تلك اللقطات التي كانت في حلقات المسلسل الذي بثته فضائية الأقصى، تكاد تنطبق مع مشاهد اقتحام “غلاف غزة” والهجوم على معسكرات جيش الاحتلال في أحداث هجوم المقاومة الفلسطينية.

مفاجأة : عمليه #طوفان_الأقصى اللي كلنا شوفناها و عرفين تفاصلها. كانت مسلسل فلسطيني تم عرضه في ابريل 2022 بكل التفاصيل اللي شوفنها بتتحول الي واقع علي الارض .#يحي_السنوار كرم كل القائمين علي صناعة العمل في مايو 2022 ثم قام بتحويل الخيال اللي حقيقة في نوفمبر 2023.

المسلسل اسمه… pic.twitter.com/3omJq0lid6 — MOHAMED💪ABDELRAHMAN👈 (@mohamed041979) December 4, 2023

مسلسل أنتج داخل غزة

وأنتج مسلسل قبضة الأحرار بالكامل داخل قطاع غزة وجسد شخصياته ممثلون من القطاع و كرّم رئيس حركة “حماس” يحيى السنوار فريق العمل، وأعلن عن إعجابه الشديد بالمسلسل وأنه يأتي في إطار معركة التحرير الكبرى.

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ويهدف العمل إلى تقديم رواية فلسطينية تواجه أكاذيب الاحتلال الإسرائيلي وتؤكد على أحقية الشعب الفلسطيني بأرضه ومواصلة المقاومة حتى نيل حقوقه كاملة وتحرير كامل الأرض.

واعتبر ذلك تحد واضح للاحتلال الذي هزم باستخفافه بإمكانية أن تقوم المقاومة بأي عمل جاد ضده فكان رده على المدنيين من نساء وأطفال بالدرجة الأولى. فيما كان جنوده على الأرض يتكبدون خسائر فادحة في صراعهم المباشر مع حماس.

وكتب دكتور حسام فوزي جبر: “تصوروا في عام 2022 وفي تحدٍ واضح يتم إذاعة مسلسل يحمل اسم (قبضة الأحرار) تشرح دراما المسلسل الخطة التي اعتمدها قادة حماس في طوفان الأقصى وقام يحي السنوار بتكريم الأبطال فيه”.

تصوروا في عام 2022 وفي تحدٍ واضح يتم إذاعة مسلسل يحمل اسم (قبضة الأحرار) تشرح دراما المسلسل الخطة التي اعتمدها قادة حماس في #طوفان_الأقصى وقام يحي السنوار بتكريم الأبطال فيه .. وكما هي العادة استخف الموساد الإسرائيلي بتلك المسلسل حتى تفاجأ بيوم 7 أكتوبر بطوفان الأقصى الذي هو… pic.twitter.com/uBXzo6He6H — د. حسام فوزي جبر (@HOSAM_MOKBEL) December 3, 2023

وأضاف المغرد: “كما هي العادة استخف الموساد الإسرائيلي بهذا المسلسل حتى تفاجأ بيوم 7 أكتوبر بطوفان الأقصى الذي هو التطبيق العملي لدراما المسلسل”.

وعن مسلسل قبضة الأحرار كتبت إيمان شمس الدين: “صدمة كبيرة في الكيان الصهيونى بعد معرفة أن مسلسل قبضة الأحرار الذي عُرض في شهر رمضان الماضي شرح الخطة الكاملة لمعركة طوفان الأقصى، كرّم السنوار أبطاله واستخف به الموساد!”.

وكانت العديد من التحليلات والتقارير الإعلامية قد أكدت أن خطة التضليل الأمنيِ المُحكمة، التي نفذتها حماس مع الخطة العسكرية الدقيقة والتنفيذ السريع والخاطف؛ كان عامل المفاجأة لأجهزة استخبارات الاحتلال الإسرائيلي.

ووفق صحيفة “نيويورك تايمز” كان الفشل الاستخباري الإسرائيلي قد وصل إلى أبعد من ذلك بتجاهل خطة مشابهة لأحداث السابع من تشرين الأول/أكتوبر أُطلق عليها “جدار حيفا” وقعت في يد أجهزة الأمن الإسرائيلية، لكنها تجاهلتها.