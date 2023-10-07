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    الهدهد

    صحيفة عبرية: قيادات إسرائيل كانت نائمة بينما المقاومة تسيطر على المستوطنات!

    أقرت صحيفة "معاريف" العبرية بفضيحة جيش الاحتلال، وتفوق حركة حماس ضمن عملية "طوفان الأقصى"
    محمد أمين ميرةبواسطة آخر تحديث:لا توجد تعليقات3 دقائق
    سقوط جنود أسرى بيد المقاومة في عملية طوفان الأقصى
    سقوط جنود أسرى بيد المقاومة في عملية طوفان الأقصى

    وطن- أشارت تقرير إعلامية غربية إلى أن الهجوم المفاجئ الذي شنته حركة حماس على “إسرائيل” في ساعات مبكرة من صباح السبت، يمكن اعتباره أكبر فشل استخباراتي على مر العصور. كما اعترفت صحف عبرية شهيرة بالهزيمة الساحقة بعد اقتحام المستوطنات من مئات المقاتلين والسيطرة عليها، وقتل وأسر أعداد كبيرة من الجنود والمستوطنين.

    وذكرت صحيفة “الغارديان” البريطانية أنه في غضون عدة ساعات، اخترق العشرات من عناصر المقاومة الفلسطينية في غزة، السياج الحدودي إلى جنوب إسرائيل، وتمكنوا من قتل وأسر العناصر المتواجدة في نقاط الاحتلال العسكرية.

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    وقام المقاومون التابعون لكتائب الشهيد عز الدين القسام، باختطاف وقتل إسرائيليين في المستوطنات الحدودية الجنوبية، وقاموا بتصوير هجومهم أثناء تقدمهم في مواقع عديدة.

    كما أضافت الصحيفة أن لقطات فرق حماس الهجومية وهي تتحرك في الشوارع في مستوطنات مثل سديروت، وتفجر بوابات الكيبوتس وتطلق النار على السيارات المارة والمشاة، هي مشاهد لم يشهدها معظم الإسرائيليين، الذين أصبحت الهجمات القصيرة الأمد في المدن بالنسبة لهم حقيقة من حقائق الحياة.

    “قيادات إسرائيل كانت نائمة”

    من جانبها أقرت صحيفة “معاريف” العبرية بفضيحة جيش الاحتلال، وتفوق حركة حماس، ضمن عملية “طوفان الأقصى“.

    وقالت إن الهجوم الفلسطيني على إسرائيل “فشل استخباري إسرائيلي هائل صدم العالم كله”. وأضافت أن “الحكومة تفاجأت بالهجوم”.

    بينما اعتبرت الصحيفة أن جيش الاحتلال لم يقم بمهمته.

    وأضافت: “قيادات إسرائيل كانت نائمة بينما كانت المقاومة تدك المستوطنات والقواعد العسكرية”.

    أحمد منصور نقلا عن معاريف: إسرائيل تفاجأت بالهجوم
    أحمد منصور نقلا عن معاريف: إسرائيل تفاجأت بالهجوم

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    أما صحيفة “يديعوت أحرنوت” الإسرائيلية فقد اعتبرت أن “حماس حققت كل صور النصر الممكنة عند بدء هجومها”. موضحة أن كتائب القسام عبرت إلى غلاف غزة من الجو والبر والبحر.

    كما أفادت بأنه “تم اختراق الدفاعات الإسرائيلية بأكملها في محيط قطاع غزة”.

    تغريدة المراسل العسكري لصحيفة يديعوت أحرنوت
    تغريدة المراسل العسكري لصحيفة يديعوت أحرنوت

    وبحسب ما أعلنته وسائل إعلام عبرية فإن “حصيلة القتلى الإسرائيليين التي تخطت الـ300 قتيل، ووفق بيان لوزارة الصحة الإسرائيلية “ليست نهائية فهناك عشرات الجثث ما زالت في الشوارع”.

    ومع كل ساعة تمرّ يتم الاعلان عن عدد جديد للقتلى والمصابين في صفوف الإسرائيليين، خاصةً مع استمرار الهجوم الذي تقوم به المقاومة في مستوطنات غلاف غزة. فضلاً عن استمرار القصف المكثف صوب المستوطنات والمدن الإسرائيلية الكبرى وتحديداً تل أبيب.

    وأعلن القائد العام لكتائب القسام محمد الضيف بدء عملية “طوفان الأقصى” ضد إسرائيل وإطلاق آلاف الصواريخ باتجاهها.

    وقال الضيف -في رسالة صوتية-، إن الضربة الأولى من العملية تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة، استهدفت إسرائيل.

    بينما تحدث الناطق باسم كتائب القسام أبوعبيدة عن أنّ عشرات الأسرى من الضباط والجنود في قبضة المقاومة بعد اقتحام المستوطنات في غلاف غزة .

    ومساء السبت، نفذت كتائب القسام ضربة صاروخية بـ150 صاروخاً نحو مدينة تل أبيب، رداً على استهداف الطائرات الحربية الاسرائيلية، الأبراج السكنية في غزة.

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