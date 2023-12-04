بالأسماء.. ضباط الاحتلال يتساقطون “كالدجاج” في غزة وأحدث إحصائية

وطن – كشف موقع “والا” العبري عن سماح قيادة الاحتلال الإسرائيلي، الاثنين 4 تشرين الأول/أكتوبر، بنشر أسماء 3 ضباط إسرائيليين سقطوا في معارك قطاع غزة ضمن الخسائر الفادحة التي تتبكدها إسرائيل على يد فصائل المقاومة الفلسطينية.

وبذلك يرتفع عدد قتلى الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية الحرب إلى 401. ووفق الأنباء الواردة من أرض المعركة أصيب جندي من الكتيبة 601 في اللواء 401 بجروح خطيرة بمعارك شمال قطاع غزة.

والقتلى الذين سقطوا هم: اللواء احتياط نيريا شعار (36 عاما) في الكتيبة 6655 في اللواء 55، واللواء احتياط بن زوسمان (22 عاماً) في قسم الدوريات للكتيبة 601 في الفرقة 401.

كما قتل الرقيب بنيامين يهوشوع نيدهام (19 عاماً) وهو مقاتل في الكتيبة 601 في اللواء 401، حسبما أقر الموقع العبري ضمن الـ 400 قتيل فيما تؤكد المقاومة أن خسائر الاحتلال أكثر من ذلك بكثير.

ونشر موقع “والا” العبري صورا للقتلى المذكورين فيما تدل معارك شمال غزة على أن ادعاءات الاحتلال بالتقدم لا أساس لها من الصحة وأن المقاومة لا تزال تحكم سيطرتها على معظم القطاع الفلسطيني.

ونشرت قناة “الجزيرة” القطرية تقريراً أشار إلى ضباط آخرين قتلوا في معارك غزة منهم العقيد أساف حمامي، وهو قائد لواء الجنوب في فرقة غزة والعقيد يوناتان شتاينبرغ، وهو قائد لواء ناحال وقتل في تبادل إطلاق النار قرب كرم أبو سالم.

خسائر فادحة لقوات الاحتلال

كما لقي العقيد يوسف ليفي، قائد الوحدة متعددة الأبعاد مصرعه في قاعدة رعيم العسكرية مقر فرقة غزة، خلال اقتحامها من قبل كتائب القسام.

ومن ضمن قتلى الاحتلال العقيد ليون بار، وهو ضابط كبير في وحدة الرقابة الداخلية بجيش الاحتلال، وأحد قادة الجيش في ألوية الضفة الغربية.

ولقي المقدم إيلي غينسبيرغ وهو ضابط وحدة “شايطيت 13” للقوات البحرية الخاصة وأحد المسؤولين عن الهجوم على سفينة كسر الحصار التركية التي استشهد فيها 10 متضامنين أتراك عام 2010.

كذلك قتل المقدم ساهار مخلوف قائد كتيبة الاتصالات والاستخبارات في الوحدة 481 ولقي مصرعه خلال هجوم كتائب القسام على قاعدة رعيم، مقر فرقة غزة، في عملية طوفان الأقصى.