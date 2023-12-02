من هو قائد اللواء الجنوبي بفرقة غزة الذي اعترفت إسرائيل بمقتله واحتجاز القسام لجثته؟

وطن – كشف جيش الاحتلال الإسرائيلي عن مقتل العقيد عساف حمامي، قائد اللواء الجنوبي لفرقة غزة، يوم 7 تشرين أكتوبر، مشيرا إلى أن جثة الضابط القتيل لا زالت محتجزة في غزة لدى حركة حماس.

ووفقا لوسائل إعلام عبرية قال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان مقتضب: تحت بند سُمح بالنشر: مقتل قائد اللواء الجنوبي في فرقة غزة في هجوم السابع من أكتوبر، وجثته محتجزة لدى حركة حماس.”

وأشارت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية إلى أنه بعد مرور أقل شهرين تقريباً على هجوم حماس، سُمح بنشر خبر سقوط حمامي، واختطاف جثته إلى غزة مع جثتي جنديين من كتيبته.

مستعمرة “كيبوتس نيريم”

ويعتبر حمامي أكبر ضابط يقتل في الحرب إلى جانب جنديين في كتيبته.

وفي التفاصيل التي نشرها المصدر ذاته فإن العقيد حمامي قائد اللواء الجنوبي في فرقة غزة، قتل في هجوم مفاجئ شنته حماس في 7 أكتوبر، بالقرب من “كيبوتس نيريم” وقتل معه جنديان في المعركة، وهما الرقيب “تومر يعقوب أخيمس” 20 عامًا من لاهابيم وكان ضابط اتصال قائد اللواء، والرقيب كيريل برودسكي، 19 عامًا من رمات غان.

وقال يسرائيل غال، رئيس بلدية كريات أونو، لوسائل الإعلام الإسرائيلية: «تم استدعاء عساف حمامي، قائد اللواء الجنوبي، مع مركز قيادته لحماية كيبوتس نيريم»، لافتاً إلى أن لديه زوجة و3 أبناء.

وبحسب اعترافات الاحتلال الإسرائيلي، فمنذ بدء عملية «طوفان الأقصى»، وصل عدد قتلى جيش الاحتلال إلى 392 قتيلاً بين ضباط وجنود، كما كشف تقرير نشرته صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية عن إصابة 1000 ضابط وجندي.

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وأوضحت صحيفة «معاريف» الإسرائيلية أنّ هناك 27 عسكرياً إسرائيلياً خضعوا لجراحة بتر أطراف، منذ بداية العدوان البري على قطاع غزة.

لواء جفعاتي

ووفق وسائل إعلام عبرية بدأ العقيد القتيل الذي ينتمي للطائفة الدرزية مسيرته العسكرية في جيش الاحتلال الإسرائيلي في لواء جفعاتي، مع تجنيده عام 2001.

وفي عام 2010، حصل على وسام الخدمة المتميزة من رئيس الأركان، من غابي أشكنازي، الذي كان يشغل المنصب في ذلك الوقت.

وخدم من 2016 إلى 2018 كقائد لكتيبة صبار، ومن 2018 إلى 2020 كقائد لقاعدة تدريب الفرقة للواء الكوماندوز، وبين 2020 و2022 كقائد للنقب الفرقة. وتم تعيينه في منصب قائد الفرقة الجنوبية لغرقة غزة في شهر مايو من العام الماضي.

والحمامي هو أحد ثلاثة جنرالات إسرائيليين قتلوا منذ حرب جيش الاحتلال على غزة. وهم أكبر الضباط الذين قتلوا فيها. والشخصان الآخران اللذان قتلا على يد قوات القسام هما قائد الوحدة المتعددة الأبعاد العقيد روي ليفي، وقائد لواء ناحال العقيد يوناتان شتاينبرغ.