هل تتعمد إسرائيل قصف منشآت قطر في غزة؟.. سوّت أبراج مدينة حمد بالأرض (فيديو)

وطن – شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر، السبت، غارات كثيفة على مناطق عدة شرق خان يونس واستهدفت أبراجاً سكنية في مدينة حمد الواقعة جنوبي قطاع غزة.

ويشار إلى أن مدينة حمد السكنية بخانيونس، هي المدينة التي تبرع ببنائها أمير قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني.

الاحتلال يقصف أبراج مدينة حمد السكنية في خانيونس

وجاء ذلك عقب انتهاء الهدنة الإنسانية المؤقتة، التي دخلت حيز التنفيذ الساعة السابعة من صباح الجمعة 24 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، ولمدة أربعة أيام، وجرى تمديدها لثلاثة أيام.

وأظهر مقطع فيديو التقط من منطقة قريبة اللحظات الأولى للقصف حيث بدت غمامة ضخمة من الدخان الأسود تندلع من أبراج مدينة حمد، فيما شوهد مدنيون وهم يركضون ليتفادوا آثار القصف.

ولوحظ أحد الأشخاص وهو يقوم بتوثيق القصف الإسرائيلي للأبراج التي تبرع ببنائها الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، والد أمير قطر الحالي تميم بن حمد.

وأظهر مقطع ثان صاروخ وهو يهوي من الأعلى على أحد الأبراج فيما يشاهد نيران تندلع وعمود دخان أسود يتعالى.

سبقه قصف مقر اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة

ورأى ناشطون أن إسرائيل تتعمد قصف المنشآت التي قامت قطر ببنائها في قطاع غزة وأيضا المكاتب التابعة للدوحة في القطاع المحاصر.

حيث أنه في منتصف نوفمبر الماضي، استهدف الاحتلال بالقصف أيضا مقر اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة.

وأدانت وزارة الخارجية القطرية في بيان، وقتها ما قالت إنه “قصف إسرائيلي” استهدف مقر اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة في القطاع.

بيان| قطر تدين بأشد العبارات قصف الاحتلال الإسرائيلي لمقر اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة#الخارجية_القطرية pic.twitter.com/XaUESlb5om — الخارجية القطرية (@MofaQatar_AR) November 13, 2023

واعتبرت الخارجية القطرية هذا القصف تعديًا سافرًا على القانون الدولي، وامتدادًا لنهج الاحتلال في استهداف المدنيين والأعيان المدنية، التي شملت أيضًا المستشفيات والمدراس وتجمعات السكان وملاجئ إيواء النازحين”.

وقالت في بيانها إن “قصف مقر اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة هو امتداد لسياسة استهداف الإنسان، خاصة أن هذا اللجنة عملت من خلال مشاريعها، على رفع معاناة السكان في قطاع غزة المأزوم، بفعل الحصار الطويل والعدوان المستمر”.

أحزمة نارية

وكانت طائرات الاحتلال أطلقت، مساء الجمعة، أحزمة نارية وأطلقت قنابل إنارة وسط وشرق مدينة خان يونس.

واستهدفت طائرات الاحتلال، منطقة الشيخ ناصر ودوار أبو حميد والترخيص وبالقرب من شارع جلال وحي المحطة ومنطقة الكتيبة وسط خانيونس.

من جانبه، ذكر المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية في قطاع غزة أن إطلاق نار وصفه بالمكثف وقصفا مدفعيا طالا المناطق الشرقية لمحافظة خان يونس.

وأشار المكتب، في بيان مقتضب نقلته وسائل إعلام فلسطينية، إلى أن الزوارق الحربية الإسرائيلية شنت أيضا قصفا مكثفا على ساحل المحافظة.

ويخشى أهالي قطاع غزة من أن يكون القصف المكثف على المناطق الجنوبية هو بداية لعملية عسكرية برية قد تبدأ في جنوب القطاع.