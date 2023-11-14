بعد قصفه وتدميره جزئيا.. الاحتلال يلطخ مقر اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة بشعار النجمة (شاهد)

وطن- لم يكتفِ جيش الاحتلال بقصف مقر اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، في القطاع الذي يتعرض لحرب وحشية منذ 39 يوما، لكنّه لطخ المقر بشعار “النجمة”.

وأظهرت صور نشرها ناشطون على منصة “إكس”، صورة شعار إسرائيل “النجمة”، على المبنى بعد تعرضه للقصف والتدمير بشكل جزئي.

ونشر هذه المشاهد، الكاتب القطري جابر الحرمي الذي عقّب عليها قائلا: “امتداداً للجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال الصهيوني في غزة ضد المدنيين والمؤسسات الصحية والتعليمية والمدنية.. قام الكيان المجرم بقصف مقر اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة ، مع تشويه المقر بشعاره القذر”.

امتداداً للجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال الصهيوني في #غزة ضد المدنيين والمؤسسات الصحية والتعليمية والمدنية ..

قام الكيان المجرم بقصف مقر اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة ، مع تشويه المقر بشعاره القذر ..#قطر #طوفان_الأقصى #غزة_تقاوم #فلسطين_قضية_الشرفاء #غزة_مقبرة_الغزاة pic.twitter.com/jYNPXKRdMA — جابر الحرمي (@jaberalharmi) November 13, 2023

الدوحة تدين القصف الإسرائيلي لمقر اللجنة القطرية

وكانت دولة قطر، قد أدانت بأشد العبارات قصف الاحتلال الإسرائيلي مقر اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، واعتبرته تعديا سافرا على القانون الدولي.

وقال بيان لوزارة الخارجية القطرية، إن قصف المقر يعد امتدادا لنهج الاحتلال في استهداف المدنيين والأعيان المدنية، التي شملت أيضا المستشفيات والمدارس وتجمعات السكان وملاجئ إيواء النازحين.

بيان| قطر تدين بأشد العبارات قصف الاحتلال الإسرائيلي لمقر اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة#الخارجية_القطرية pic.twitter.com/XaUESlb5om — الخارجية القطرية (@MofaQatar_AR) November 13, 2023

وأضاف البيان أن قصف مقر اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة هو امتداد لسياسة استهداف الإنسان، خاصة أن هذه اللجنة عملت من خلال مشاريعها على رفع معاناة السكان في قطاع غزة المأزوم بفعل الحصار الطويل والعدوان المستمر.

دعوة لتحرك دولي

وبحسب البيان، أكدت الوزارة ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل لمحاسبة إسرائيل على جرائمها المتكررة بحق المدنيين والأعيان المدنية، وإلزامها بالامتثال للقوانين الدولية.

كما طالبت وزارة الخارجية القطرية، الاحتلال الإسرائيلي بالتوقف عن تقديم تبريرات واهية لاستهداف الأعيان المدنية والمنشآت الصحية والمدنيين واستخدام معلومات مضللة.

وأكّدت أن ذلك لا يمكن القبول به تحت أي اعتبار ذريعة لاستهداف مقر اللجنة التي ظلت معنية بإعادة إعمار ما دمره الاحتلال في حروبه المتكررة على قطاع غزة.

إدانات عربية واسعة للقصف الإسرائيلي لمقر اللجنة القطرية

وكانت العديد من الدول العربية، قد أدانت القصف الإسرائيلي لمقر اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة.

فقد أعربت وزارة الخارجية السعودية، عن إدانة المملكة بأشد العبارات الاستهداف السافر من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، لمقر اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة في فلسطين المحتلة، إذ يعد ذلك امتدادًا لسلسلة الانتهاكات الإسرائيلية لكافة القوانين والأعراف الدولية.

فيما أكدت وزارة الخارجية الإماراتية رفض دولة بلادها القاطع لاستهداف هذه اللجنة وكافة المؤسسات والأعيان المدنية في قطاع غزة، وشدّدت على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار لمنع سفك الدماء.

في حين عبّرت وزارة الخارجية العمانية، عن استنكارها وإدانتها لاستهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي مقر اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، معبّرةً عن تضامنها مع دولة قطر.

فيما وصفت وزارة الخارجية الأردنية استهداف مقر اللجنة القطرية بأنه جريمة حرب نكراء تضيفها إسرائيل إلى سجلها الإجرامي.

كما اعتبرت وزارة الخارجية الكويتية ما حدث بأنه عمل شنيع، يكرس الأعمال العدائية التي اقترفتها بحق الشعب الفلسطيني، داعية إلى وضع حد للانتهاكات الإسرائيلية.

وأدانت مصر قصف قوات الاحتلال الإسرائيلية لمقر اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، معتبرة ذلك امتدادا سافرا لسلسلة الانتهاكات الإسرائيلية لأحكام القانون الدولي التي تنص على ضرورة حماية المدنيين والنأي عن استهداف المنشآت المدنية.