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    تظاهرات غاضبة في إسرائيل تطالب نتنياهو بالعودة للتفاوض وتبادل الأسرى (فيديو)

    تظاهرة كبيرة في تل أبيب احتجاجاََ على وقف المفاوضات بين إسرائيل وحماس بشأن صفقة التبادل
    باسل سيدبواسطة آخر تحديث:لا توجد تعليقات2 دقائق
    أهالي الأسرى الإسرائيليين
    خرجت تظاهرات غاضبة في إسرائيل مطالبة نتنياهو بالعودة للتفاوض وتبادل الأسرى

    وطن – كشفت صور ومقاطع فيديو عن خروج تظاهرات كبيرة للمستوطنين في تل أبيب، للتنديد بسياسات حكومة الاحتلال والضغط على رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو باتجاه العودة للمفاوضات وصفقات تبادل الأسرى مع المقاومة في غزة.

    وأظهرت المقاطع والصور المتداولة أهالي الأسرى الإسرائيليين لدى حماس وهم يحتشدون في تل أبيب ويرفعون لافتات، تطالب حكومة الاحتلال بإنقاذ ذويهم والعودة للتفاوض مع حركة المقاومة وصفقات تبادل الأسرى.

    تظاهرات ضخمة في تل أبيب لأهالي الأسرى لدى حماس

    وشارك آلاف الإسرائيليين في هذه التظاهرات بتل أبيب، لدعم عائلات الأسرى وطالبوا حكومة نتنياهو بضرورة التوصل لحل للإفراج عنهم.

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    والسبت، واصلت إسرائيل عدوانها لليوم الثاني بعد انتهاء هدنة دامت أسبوعا، وشنت طائراتها غارات على أنحاء مختلفة من قطاع غزة المحاصر.

    وكان مستشار رئيس الوزراء الإسرائيلي قال في تصريحات له السبت: “سوف نبسط سيطرتنا الأمنية على قطاع غزة لمنع حركة حماس من العودة”.

    تظاهرات في إسرائيل لمطالبة نتنياهو العودة لمفاوضات الأسرى
    تظاهرات في إسرائيل لمطالبة نتنياهو العودة لمفاوضات الأسرى

    وقالت هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن مصادر سياسية إن التقديرات بإسرائيل أنه لا فرصة لصفقة تبادل أخرى بالأيام القليلة المقبلة.

    حماس: “لا تبادل للأسرى إلا بعد وقف الحرب”

    فيما صرح نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري للجزيرة، بأن موقف الحركة الرسمي الآن هو أنه “لا تبادل للأسرى إلا بعد وقف الحرب، وما بقي من الأسرى في غزة هم جنود ورجال مدنيون خدموا في جيش الاحتلال.”

    وحذر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إسرائيل، السبت، من أن هدفها المعلن بالقضاء على حركة حماس بشكل كامل قد يؤدي إلى حرب تستمر 10 سنوات، وأعلن أنه في طريقه إلى قطر سعيا لاستئناف الهدنة التي استمرت 7 أيام وانتهت صباح الجمعة.

    وقال ماكرون في مؤتمر صحفي على هامش مؤتمر المناخ في دبي بالإمارات: “ماذا يعني القضاء على حماس بالكامل؟ هل يعتقد أحد أن هذا ممكن؟… إذا كان الأمر كذلك، فإن الحرب ستستمر 10 سنوات”.

    وحث الرئيس الفرنسي تل أبيب على توضيح الهدف الذي وضعته والمتمثل في القضاء على حركة حماس، محذرا من حرب لا نهاية لها.

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