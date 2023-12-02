الملهم القطري “غانم المفتاح” يشارك في إيصال مساعدات بلاده إلى غزة

وطن – انضم الملهم القطري الشاب “غانم المفتاح” إلى الوفد المرافق للطائرات القطرية التي توجهت، السبت، إلى مطار العريش بمصر حاملة مساعدات إنسانية سيتم إدخالها إلى قطاع غزة.

وصباح الجمعة، انتهت هدنة مؤقتة بين فصائل المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، أنجزت بوساطة قطرية مصرية واستمرت 7 أيام، جرى خلالها تبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية للقطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.

ونشر المفتاح مقطع فيديو له داخل مطار حمد الدولي ، وهو متوجه نحو إحدى الطائرات وعلق عليه: “توكلنا على الله.”

لترد عليه وزير الدولة للتعاون الدولي بوزارة الخارجية لولوة الخاطر، وتتفاعل معه بتغريدة قالت فيها: “ونعم بالله ننتظرك يا بطل”.

وأظهر مقطع الفيديو المتداول المفتاح وهو يقود كرسيه المتحرك في أرض المطار ثم يقترب من درج إحدى الطائرات ويصعد على يديه قبل أن يصل إلى داخلها.

ولوحظ بحسب الفيديو أن غانم المفتاح اختار الصعود على سلم الطائرة بيديه رغم أن مطار حمد الدولي يوفر مرافق مصمّمة خصيصاً للركّاب الذين يحتاجون إلى مساعدة خاصة.

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62 طناً من المساعدات القطرية لغزة

وكانت وزارة الخارجية القطرية قد أعلنت أن طائرتين قطريتين وصلتا إلى مدينة العريش المصرية، تحملان مساعدات لدعم الأشقاء الفلسطينيين في غزة.

وأشارت الوزارة في بيان لها إلى أن الطائرتين المرسلتين تحملان 62 طناً من المساعدات تتضمن مواد غذائية ومستلزمات إيواء مقدمة من صندوق قطر للتنمية والهلال الأحمر القطري وقطر الخيرية، تمهيداً لنقلها إلى غزة ليبلغ بذلك مجموع الطائرات 35 طائرة بإجمال 1192 طناً من المساعدات.

طائرتان قطريتان تصلان إلى مدينة العريش المصرية تحملان مساعدات لدعم الأشقاء الفلسطينيين في غزة #الخارجية_القطرية pic.twitter.com/CEsevM0yiK — الخارجية القطرية (@MofaQatar_AR) December 2, 2023

وأشار المصدر إلى أنه كان في استقبال المساعدات بمطار العريش الدولي الوزيرة لولوة بنت راشد الخاطر وزير الدولة للتعاون الدولي بوزارة الخارجية.

وتأتي هذه المساعدات في إطار مساندة دولة قطر للشعب الفلسطيني الشقيق، ودعمها الكامل له خلال الظروف الإنسانية الصعبة التي يتعرض لها حالياً.