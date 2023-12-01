أحبوا الإسلام بسبب غزة.. إسلام جماعي لعشرات النساء في أستراليا

وطن – انتشر مقطع مصور في منصات التواصل لعشرات النساء في أستراليا، اعتنقن الإسلام لتأثرهن بصمود أهالي غزة أمام الهجمات الإسرائيلية التي استأنفت مؤخراً بعد انقضاء هدنة لمدة 7 أيام.

وأكدت صحيفة “يني شفق” التركية أن مجموعة من السيدات اعتنقن الإسلام في مسجد “ميدو هايتس” في ملبورن بأستراليا.

وأوضحت أن الخطوة التي أقدمت عليها النساء جاءت تأثراً بالأحداث التي تجري في غزة.

انبهار بصمود المقاومة

وعبرت السيدات الأجنبيات عن انبهارهن بصمود وإيمان الفلسطينيين الذي لامس قلبهن، وهو ما دفعهن للتعرف على الدين الإسلامي والتأثر به واعتناقه.

وكانت المدونة الأمريكية الشهيرة “آبي حافظ” قد أعلنت إسلامها وأكدت أن ثبات أهل غزة وراء خطوتها وما حصل في فلسطين كان نقطة فارقة في حياتها وتحولها، كما أوردت الجزيرة.

وأكدت البلوجر المعروفة أن مظاهر الثبات واليقين لدى أهل غزة دفعها إلى البحث عن منبع هذا الثبات؛ لتتعرف على القرآن الكريم.

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وأشارت آبي حافظ إلى أن “المسلمين في الولايات المتحدة يدعمون ويصلون من أجل غزة وسيعطي الله الحرية والأمل والأمان لهم قريبا بإذن الله”.

استئناف الحرب ضد غزة

واستأنفت إسرائيل عملياتها العسكرية ضد قطاع غزة الجمعة 1 كانون الأول/ديسمبر 2023، واستهدفت منذ الصباح مناطق متفرقة شمال ووسط وجنوب القطاع، أسفرت عن سقوط عشرات الشهداء والجرحى، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.

ومنذ 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلّفت دمارا هائلا في البنية التحتية وعشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء.

ويأتي ذلك فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة تسبب بها القصف الوحشي. ورغم ذلك لا يزال أبناء غزة بمن فيهم مقاتلو المقاومة صامدين رغم كل الوحشية التي يتبعها الاحتلال في سبيل إخضاع كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس والفصائل الأخرى المقاتلة.