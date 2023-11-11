صمود الغزاويين وقوة إيمانهم تدفع مؤثرة أمريكية لاعتناق الإسلام.. ما القصة؟ (فيديو)

وطن – أعلنت “تيكتوكر” أمريكية تدعى “ميغان رايس” اعتناقها الدين الإسلامي بسبب أحداث غزة، بعد أن رأت حجم الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين في القطاع المحاصر، وما وصفته بروح الصبر والصمود التي يتحلى بها الغزاويون رغم كل الدمار والإبادة التي يتعرضون لها.

وكانت الشابة “ميغان رايس” ظهرت منذ أيام في مقطع فيديو متداول وهي تقول بنبرة مؤثرة إنها لم تنطق بالشهادة حتى الآن، ولكنها في كل مرة تحصل فيه على خبر جديد يخص غزة تقترب أكثر من الإسلام.

وتابعت: “لم يسبق أن حصلت على شيء منحني السلام في حياتي مثل القرآن”.

صمود الفلسطينيين يتسبب بإسلام أمريكية

وفي مشهد تال تظهر المسلمة الجديدة وهي تقول أنها معجبة بإيمان الفلسطينيين لأنهم بدوا مدرعين بالإيمان حتى في مواجهة خسارة كل شيء”.

وأشارت إلى أن البعض قالوا لها إن هذا هو الإسلام وعليها أن تقرأ القرآن الكريم.

ليعلن نشطاء فيما بعد اعتناقها الإسلام فعلياً، ونشرت ميغان بذاتها مقطع فيديو على حسابها على تيك توك وهي ترتدي الحجاب الإسلامي وتقرأ القرآن وتردد الشهادتين بمساعدة أحد الأشخاص.

وانهالت عليها تعليقات ومباركات المتابعين، وتصدر اسمها تريند مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك صورتها بالحجاب وصوتها وهي تردد الشهادة.

نقطة تحول

ما يحدث في غزة وصمود الفلسطينيين كان ذلك هو نقطة التحول الكبرى في حياتها حسب قولها، والتي دفعتها لاعتناق الدين الإسلامي أمام متابعيها، بعدما تأثرت بشكل كبير بحال أهالي فلسطين.

من هي “ميغان رايس”؟

وتعد رايس من أشد المدافعين عن قضايا العدالة الاجتماعية، ويساعد عملها على تعزيز التفاهم والقبول بين الأشخاص من مختلف الأديان والخلفيات.

ووفق موقع siasat لاقت مقاطع فيديو رايس على TikTok صدى لدى العديد من الأشخاص، ولديها متابعة متزايدة لأكثر من 50000 شخص.

وغالبًا ما تكون مقاطع الفيديو الخاصة بها غنية بالمعلومات ومثيرة للتفكير، وهي تشجع متابعيها على التفكير النقدي في العالم من حولهم.

بالإضافة إلى تواجدها على TikTok، تنشط رايس أيضًا على منصات التواصل الاجتماعي الأخرى، مثل Instagram وYouTube.

ولديها أيضًا مدونة تكتب فيها عن تجاربها وتشارك أفكارها حول مجموعة متنوعة من المواضيع.