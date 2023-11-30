مدونة أمريكية شهيرة تعلن إسلامها بسبب شهداء غزة (فيديو)

وطن – قالت المدونة الأمريكية الشهيرة آبي حافظ إن ثبات أهل غزة وراء اعتناقها للإسلام وما حصل في فلسطين كان نقطة فارقة في حياتها وتحولها.

وذكرت حافظ في لقاء مع قناة “الجزيرة” أن النقطة الفاصلة في تحولها إلى الإسلام هو الاضطهاد الذي حدث في فلسطين.

وأكدت البلوجر المعروفة أن مظاهر الثبات واليقين لدى أهل غزة دفعها إلى البحث عن منبع هذا الثبات؛ لتتعرف على القرآن الكريم.

وأضافت آبي: “كانت لدي تساؤلات عديدة -وسط شعور بالعجز- حول لماذا يقتل الأطفال الأبرياء والمدنيون العزل بدم بارد”.

وأوضحت أنها وجدت إجابة الأسئلة التي تؤرقها في القرآن الكريم بأن من يموتون من أجل مبادئهم “هم شهداء وليسوا قتلى” مما جعلها تشعر بالسلام.

الجواب الشافي

وكشفت المدونة الأمريكية أن ردود فعل أهل فلسطين تجاه ما يتعرضون له من ظلم وسط صمت عالمي ولّد داخلها أسئلة كثيرة، مؤكدة أنها وجدت الجواب الشافي بمجرد قراءتها للقرآن الكريم.

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وكانت آبي قد تعرفت على الإسلام كان قبل عامين من خلال زوجها المسلم الذي لم يحدثها عن مبادئ الإسلام بل قدم لها نموذجا عمليا حول كيف يكون المرء المسلم، موضحة أنه كان بارا بوالديه ويحترمها ويحبها.

كيف تلقت عائلتها الخبر؟

وفيما إذا كانت قد وجدت معارضة من عائلتها إزاء تحولها من المسيحية إلى الإسلام أشارت آبي إلى أنها كانت في البداية قلقة قبل إبلاغ عائلتها بالقرار.

وكشفت أنها اتصلت بوالدتها وأخبرتها بالقرار لتبدي الأم سعادتها وكذلك بقية العائلة لاحقا.

وتوجهت آبي برسالة إلى أهل غزة تحثهم فيها على الثبات مؤكدة “إن الله لن ينساكم ولو بدا أن العالم ضدكم”.

وأشارت البلوجر الأمريكية الشهيرة آبي حافظ إلى :أن المسلمين في الولايات المتحدة يدعمون ويصلون من أجل غزة وسيعطي الله الحرية والأمل والأمان لهم قريبا بإذن الله”.