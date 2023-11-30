“قصفت وقتلت زوجتي وأطفالي” محتجز لدى القسام يوجه رسالة قوية لنتنياهو (فيديو)

وطن – نشرت “كتائب عز الدين القسام” الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس فيديو لرسالة من الأسير الإسرائيلي “يردن بيباس” يوجه فيها رسالة لرئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وأكد أن الأخير قتل زوجته وطفليه.

وأكد “بيباس” أن زوجته شيري وطفليه كفير وأرئيل قتلوا بقصف الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة المحاصر خلال الحرب الوحشية التي امتدت على مدار أكثر من 48 يوماً.

وأكدت القسام أن المقاومة عرضت تسليم الجثامين الثلاثة لكن حكومة الاحتلال الإسرائيلي التي يقودها نتنياهو رفضت استلامهم ولا زالت تناور وتساوم بهذا الخصوص.

رسالة قوية لنتنياهو

وقال المحتجز يردن بيباس مخاطباً رئيس وزراء الاحتلال: “قصفت وقتلت زوجتي وطفليّ الاثنين، الذين كانوا أهم شيء في حياتي.. أرجوك أن تعيد جثثهم لدفنها في تل أبيب”.

اقرأ أيضا:

وكانت كتائب القسام قد أعلنت الأربعاء مقتل 3 أسرى محتجزين لديها جراء قصف إسرائيلي سابق على قطاع غزة وهم شيري سلفرمان بيباس وكفير بيباس وأرئيل بيباس.

وشن الاحتلال الإسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر حربا مدمرة على قطاع غزة خلّفت دمارا هائلا في البنية التحتية وعشرات الآلاف من الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء.

وعلى مدار 6 أيام تسلم الاحتلال الإسرائيلي في صفقة تبادل الأسرى 102 محتجز من النساء والأطفال، من بينهم 78 إسرائيلياً مقابل الإفراج عن 234 فلسطينيا من الأسرى النساء والأطفال أيضا في سجون الاحتلال الإسرائيلي.