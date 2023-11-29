فيديو متداول لأسيرة إسرائيلية سابقة في شجار مع شقيقها.. دافعت عن حماس وغنت “أنا دمي فلسطيني”

وطن – راج مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي، يُظهر ما قيل إنها أسيرة إسرائيلية سابقة غنّت لفلسطين وهي تستفز شقيقها.

وفي مقطع الفيديو المتداول، تظهر الفتاة الإسرائيلية التي كانت أسيرة لدى المقاومة الفلسطينية قبل إطلاق سراحها، وهي في مشادة حادة مع شقيقها.

وشوهد بعض الأشخاص، وهم يحاولون تهدئة الفتاة التي عملت بعد ذلك على استفزاز شقيقها وهي تغني “أنا دمي فلسطيني”.

وجاء غناء الفتاة الإسرائيلية، من خلال تشغيلها أغنية أنا دمي فلسطيني على هاتفها، فيما رد الشاب على شقيقته، بأن وجه لها ألفاظا نابية.

وقالت معلومات متداولة، إن سبب المشادة يتمثل في الحرب الإسرائيلية على غزة، حيث أخذت الفتاة تدافع عن حركة المقاومة الإسلامية حماس.

ولم يتسنَ لـ “وطن” التأكّد من دقة الفيديو بشكل كامل.

مشاهد ودية في تسليم القسام للأسرى

يُشار إلى أنّ مشاهد ودية فرضت نفسها خلال تسليم كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، الأسرى الإسرائيليين الذين حرصوا على التلويح لمقاتلي المقاومة أثناء توديعهم.

ومثّلت هذه المشاهد تكذيباً لما اعتادت وسائل الإعلام الإسرائيلية ترويجه من أن حركة حماس تتعمد احتجاز الرهائن بظروف مزرية وتعتدي عليهم وتمعن في تعذيبهم.

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وتواصلت عملية تبادل الأسرى بين حماس والاحتلال ضمن الهدنة الإنسانية في غزة، حيث جرت خمس دفعات فيما يُنتظر أن تُجرى الدفعة السادسة في وقت لاحق من الأربعاء.

ويفترض أن تنتهي الهدنة الإنسانية في السابعة من صباح الخميس، وسط تحركات من قِبل الوسطاء وتحديدا قطر، لتمديد الهدنة.

حديث إسرائيلي عن تمديد محتمل

وفي هذا السياق، قالت السلطات الإسرائيلية، الأربعاء، إنه من الممكن تمديد اتفاق الهدنة الإنسانية وتبادل الأسرى ليوم أو يومين إضافيين.

جاء ذلك في بيان نشرته هيئة البث الإسرائيلية الحكومية، عقب قمة عقدت في الدوحة وشارك فيها مسؤولون من قطر ومصر وإسرائيل وأمريكا.

وقالت الهيئة إنه في القمة التي عقدت في الدوحة تتم بلورة صفقة تشمل الجنود والمجندات، إضافة إلى الرجال المحتجزين.

عقبة تعيق فرصة وقف الحرب

وأوضحت أن العقبة الرئيسية تتمثل في أن حماس تطالب بوقف كامل لإطلاق النار، بينما تعارض إسرائيل ذلك.

ووفق الهيئة الإسرائيلية، ناقش المجتمعون في العاصمة القطرية اتفاقا جديدا بين إسرائيل وحماس، يتم بموجبه إطلاق سراح جميع المحتجزين في غزة، بما في ذلك الجنود.

وأشارت إلى أن إسرائيل ستطلق سراح أعداد كبيرة من السجناء الأمنيين في السجون الإسرائيلية وتلتزم بوقف إطلاق النار لفترة طويلة من الزمن.