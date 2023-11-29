جنين منطقة عسكرية.. مداهمات وتفجيرات وأبو عبيدة يصدح في المآذن (شاهد)

وطن – اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي، مدينة ومخيم جنين شمالي الضفة الغربية لأكثر من 14 ساعة، ونفذ عمليات عسكرية واسعة.

وأعلن جيش الاحتلال مدينة جنين ومخيمها منطقة عسكرية مغلقة، وسط حصار مطبق على عدد من مستشفيات المدينة بما فيها المستشفى الحكومي، وسط سماع أصوات الرصاص والانفجارات، وتجريف للبنية التحتية.

واقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال ترافقها جرافات، مدينة جنين ومخيمها من عدة محاور.

وداهمت قوات الاحتلال عدة أحياء، ونشرت قناصتها على أسطح عدد من البنايات المرتفعة، وفرضت حصارا على مخيم جنين من الجهات كافة.

أبو عبيدة يصدح في مآذن المساجد

وتداول ناشطون مقطع فيديو، يوثق تشغيل كلمة لـ”أبو عبيدة” المتحدث باسم كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، في مساجد مدينة جنين أثناء تعرضها للاقتحام من قِبل جيش الاحتلال.

تفجير منازل في جنين

ومع استمرار عملياته بالمخيم، أجبر جيش الاحتلال عائلات على الخروج من منازلها في حارة الدمج في مخيم جنين.

وفجّر جيش الاحتلال عددا من المنازل بعد إخلائها من سكانها، فيما شوهدت آثار دمار كبيرة جراء ذلك.

اشتباكات مسلحة

واندلعت اشتباكات مسلحة بين جيش الاحتلال وفلسطينيين في منطقة دوار السينما، وحي الجابريات في جنين وكذلك في المخيم.

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يُشار إلى أنه منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، كثف جيش الاحتلال من عمليات اقتحام واعتقال في مدن وبلدات الضفة الغربية قتل خلالها 242 فلسطينيا وأصاب أكثر من 3 آلاف واعتقل 3260.