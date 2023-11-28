شاهد ما تبقى من جنود إسرائيليين فتكت بهم القسام داخل منزل

وطن – بثت قناة “الجزيرة “مشاهد مصورة تظهر بقايا مقتنيات لجنود إسرائيليين بعد معارك ضارية مع المقـاومة في مدينة بيت حانون شمالي قطاع غزة. حيث تصدى مقاتلوها لقوات الاحتلال وكبدوها خسائر فادحة في الأفراد والمعدات رغم الفارق الكبير في الإمكانيات بين الطرفين.

ويظهر مقطع الفيديو الذي تم تداوله على نطاق واسع العديد من الخوذ وأمشطة الرصاص والمعدات الخاصة بجنود الاحتلال، وكذلك بقايا بدلات عسكرية يعتقد أن أصحابها من الجنود الإسرائيليين قتلوا.

صور بقايا مقتنيات لجنود إسرائيليين بعد معارك مع المقـ ـ ـاومة في مدينة بيت حانون شمالي قطاع #غزة

#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/m4wTNeRLbw — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 28, 2023

حيث يرى آثار تمزق لبعض البدلات جراء الاشتباكات مع رجال المقاومة، فيما تلوثت بعضها بالدماء فيما بدت الأرض وكأن زلزالاً اجتاحها.

غزة مقبرة للجنود الإسرائيليين

وذكر تعليق مرفق بالفيديو أن هذه المقتنيات عثر عليها داخل منزل أثناء تجوال المجاهدين في مناطق متطرفة من بيت حانون.

ويشير صاحب الصوت إلى مخزن رصاص كتب عليه بالعبرية وإلى جانبه خوذة أحد الجنود التي بدت متهتكة، وقال “لاحظوا ماذا فعلت عبوة زرعها المقاومون بطاسة هذا الجندي فما بالكم برأسه”.

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وفي مشهد تال ظهرت لوحة تعريف معدنية خاصة بأحد ضباط الاحتلال.

والثلاثاء، أعلن الجيش الإسرائيلي أسماء 3 من جنوده قتلوا يوم 7 أكتوبر، لافتا إلى أن جثامينهم محتجزة لدى حركة حماس في غزة.

وكان المتحدث باسم كتائب القسام أعلن أن القوات الإسرائيلية اخترقت، الثلاثاء، الهدنة في شمال قطاع غزة، ما دفع عناصر القسام للتعامل بالشكل المناسب على هذا الخرق والرد عليه.

وأكدت القسام التزامها بالهدنة رغم الخرق الإسرائيلي في إطار تمديد الهدنة، لافتة إلى أن مقاتلي الكتائب تعاملوا مع الخرق الإسرائيلي شمال القطاع اليوم بنجاح.

وقالت القسام في بيانها: “من جانبنا نحن ملتزمون بالهدنة ما التزم بها العدو، وندعو الوسطاء للضغط على الاحتلال للالتزام بكافة بنود الهدنة على الأرض وفي الأجواء”.