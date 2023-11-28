إيلون ماسك يرد على دعوته من حماس لزيارة غزة.. رفض وتبرير

وطن – رد رجل الأعمال الأمريكي والملياردر إيلون ماسك، على طلب وجهته له حركة المقاومة الإسلامية حماس بزيارة قطاع غزة.

ورفض ماسك إجراء الزيارة، وذلك في رده على منشور لرجل الأعمال والتر بلومبرغ على موقع “إكس“، قال فيه إن حركة حماس دعت ماسك لزيارة قطاع غزة.

وقال ماسك في رده على المنشور: “يبدو أن الوضع خطير هناك بعض الشيء الآن”.

حماس تدعو ماسك لزيارة غزة

وكانت حركة حماس، قد دعت الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، لزيارة قطاع غزة لرؤية حجم الدمار الذي سببه القصف الإسرائيلي.

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وقال أسامة حمدان القيادي البارز في حماس، في مؤتمر صحفي في بيروت، إن الحركة تدعو ماسك لزيارة غزة للإطلاع على حجم المجازر والدمار الذي ارتكب بحق سكان غزة التزاما بمعايير الموضوعية والمصداقية.

زيارة إيلون ماسك لإسرائيل

وكان ماسك قد أجرى زيارة إلى إسرائيل، واصطحب رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو، في جولة بمنطقة كفار عزة، أحد الكيبوتسات التي تعرضت للهجوم في عملية طوفان الأقصى في السابع من تشرين الأول / أكتوبر الماضي.

وقال المكتب الصحفي للحكومة الإسرائيلية، إن نتنياهو وماسك تجولا في الكيبوتس المُدمر، وتلقى ماسك وصفا من مسؤولين ومن متحدث باسم الجيش الإسرائيلي، حول ما حدث في ذلك اليوم.

وأجرى إيلون ماسك الزيارة وهو يرتدي ملابس واقية، وسط أجواء ممطرة، والتقط صورا على هاتفه.