وسم يطالب ماسك بزيارة غزة يضعه في أزمة بعد تركيعه من قبل اللوبي الصهيوني

وطن – دشن رواد منصات التواصل وسمان يدعوان رجل الأعمال والملياردير الأمريكي إيلون ماسك، لزيارة غزة ومشاهدة الدمار الذي لحق بالقطاع والجرائم الإسرائيلية المرتكبة خلال الحرب هناك.

وتفاعل متابعون مع وسم “VisitGaza” ـ أي زر غزة ـ وآخر بعنوان “ElonGoToGaza” ـ أي إيلون إذهب إلى غزة ـ شاركوا عبرهما صوراً ولقطات تؤكد أنه يجب على الملياردير الأمريكي الشهير مشاهدة الجرائم الإسرائيلية بنفسه قبل اتخاذ أي خطوة تعاون مع الاحتلال.

وطالب مغردون في منصة “إكس” ماسك بزيارة غزة والاطلاع على حجم الدمار والفظائع جراء الحرب الوحشية على القطاع، قبل عقد هدنة مؤقتة الجمعة 24 تشرين الثاني/نوفمبر.

Mr @elonmusk

U visited Israel to see with your own eyes,

But if u are seeking the truth,

U will visit Gaza Strip as well,

And believe me u won't see empty cradle

U will see kids bodies hanging out from the rubbles#ElonGoToGaza pic.twitter.com/LBZBuMLpei — Yaşar Yavuz (@yyasaryyavuz) November 27, 2023

مغردون: “إيلون ماسك إذهب إلى غزة”

وخاطب الصحفي التركي “يشار يافوز” إيلون ماسك قائلاً: “لقد زرت إسرائيل لترى بأم عينيك، ولكن إذا كنت تبحث عن الحقيقة عليك زيارة قطاع غزة أيضاً، وصدقني لن ترى مهدًا فارغًا سوف ترى جثث الأطفال تتدلى من تحت الأنقاض”.

When will @elonmusk stop being a witch for Israel and actually meet the victims of genocide ? Israel has killed doctors, UN workers, teachers, children and women by the 1000s- daily ! #ElonGoToGaza pic.twitter.com/FkeITGrulL — Ms. Marvel 🍉 (@GoddessOfNebula) November 27, 2023

وكتب مغرد آخر متحدثاً إلى رجل الأعمال الأمريكي: “متى ستتوقف عن الخضوع لإسرائيل والالتقاء بضحايا الإبادة الجماعية؟ لقد قتلت إسرائيل الأطباء والعاملين في الأمم المتحدة والمدرسين والأطفال والنساء بالآلاف .. إيلون إذهب إلى غزة”.

İşgalci İsrail'in propagandasına alet olma @elonmusk Savaşın gerçek yüzünü görmek için Gazze'ye git!#ElonGoToGaza pic.twitter.com/JlPxQ5jMxb — Misvak Caps (@misvakcaps) November 27, 2023

وطالب مغرد آخر إيلون ماسك بالتوقف عن “التحول إلى أداة للاحتلال في الدعاية الإسرائيلية وأن يذهب إلى غزة لرؤية الوجه الحقيقي للحرب هناك”.

إيلون ماسك في إسرائيل

وكان رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو قد اصطحب رجل الأعمال والملياردير الأمريكي إيلون ماسك بجولة في مستوطنة كفار عزة الاثنين 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2023.

وبعد اتهامه بمعاداة السامية ظهر الملياردير الأميركي وهو يزور تل أبيب ويتجول في مستوطنات غلاف غزة برفقة رئيس الوزراء الإسرائيلي.

يذكر أن الناطق باسم حكومة الاحتلال امتنع عن الإفصاح عمّا إذا كان ماسك قد تلقى دعوة للزيارة أم أنه أتى بمفرده، كما لم تستجب شركة “إكس” لطلبات للتعقيب.

وقال وزير الاتصالات الإسرائيلي إنه توصل لاتفاق مع ماسك، الاثنين، بأنه لن يمد الأراضي المحتلة بالإنترنت الفضائي وكذلك قطاع غزة إلا بعد موافقة الاحتلال.