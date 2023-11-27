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    الهدهد

    وسم يطالب ماسك بزيارة غزة يضعه في أزمة بعد تركيعه من قبل اللوبي الصهيوني

    بعد لقائه بنتنياهو ورئيس الاحتلال.. وسم VisitGaza و ElonGoToGaza يتصدران الترند العالمي لمطالبة إيلون ماسك بالذهاب إلى غزة مثلما ذهب لـ إسرائيل.
    محمد أمينبواسطة لا توجد تعليقات2 دقائق
    إيلون ماسك
    الملياردير إيلون ماسك يزور مستوطنات غلاف غزة برفقة بنيامين نتنياهو

    وطن – دشن رواد منصات التواصل وسمان يدعوان رجل الأعمال والملياردير الأمريكي إيلون ماسك، لزيارة غزة ومشاهدة الدمار الذي لحق بالقطاع والجرائم الإسرائيلية المرتكبة خلال الحرب هناك.

    وتفاعل متابعون مع وسم “VisitGaza” ـ أي زر غزة ـ وآخر بعنوان “ElonGoToGaza” ـ أي إيلون إذهب إلى غزة ـ شاركوا عبرهما صوراً ولقطات تؤكد أنه يجب على الملياردير الأمريكي الشهير مشاهدة الجرائم الإسرائيلية بنفسه قبل اتخاذ أي خطوة تعاون مع الاحتلال.

    وطالب مغردون في منصة “إكس” ماسك بزيارة غزة والاطلاع على حجم الدمار والفظائع جراء الحرب الوحشية على القطاع، قبل عقد هدنة مؤقتة الجمعة 24 تشرين الثاني/نوفمبر.

    مغردون: “إيلون ماسك إذهب إلى غزة”

    وخاطب الصحفي التركي “يشار يافوز” إيلون ماسك قائلاً: “لقد زرت إسرائيل لترى بأم عينيك، ولكن إذا كنت تبحث عن الحقيقة عليك زيارة قطاع غزة أيضاً، وصدقني لن ترى مهدًا فارغًا سوف ترى جثث الأطفال تتدلى من تحت الأنقاض”.

    وكتب مغرد آخر متحدثاً إلى رجل الأعمال الأمريكي: “متى ستتوقف عن الخضوع لإسرائيل والالتقاء بضحايا الإبادة الجماعية؟ لقد قتلت إسرائيل الأطباء والعاملين في الأمم المتحدة والمدرسين والأطفال والنساء بالآلاف .. إيلون إذهب إلى غزة”.

    وطالب مغرد آخر إيلون ماسك بالتوقف عن “التحول إلى أداة للاحتلال في الدعاية الإسرائيلية وأن يذهب إلى غزة لرؤية الوجه الحقيقي للحرب هناك”.

    إيلون ماسك في إسرائيل

    وكان رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو قد اصطحب رجل الأعمال والملياردير الأمريكي إيلون ماسك بجولة في مستوطنة كفار عزة الاثنين 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2023.

    وبعد اتهامه بمعاداة السامية ظهر الملياردير الأميركي وهو يزور تل أبيب ويتجول في مستوطنات غلاف غزة برفقة رئيس الوزراء الإسرائيلي.

    يذكر أن الناطق باسم حكومة الاحتلال امتنع عن الإفصاح عمّا إذا كان ماسك قد تلقى دعوة للزيارة أم أنه أتى بمفرده، كما لم تستجب شركة “إكس” لطلبات للتعقيب.

    وقال وزير الاتصالات الإسرائيلي إنه توصل لاتفاق مع ماسك، الاثنين، بأنه لن يمد الأراضي المحتلة بالإنترنت الفضائي وكذلك قطاع غزة إلا بعد موافقة الاحتلال.

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