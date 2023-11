وسم يطالب ماسك بزيارة غزة يضعه في أزمة بعد تركيعه من قبل اللوبي الصهيوني

وطن – دشن رواد منصات التواصل وسمان يدعوان رجل الأعمال والملياردير الأمريكي إيلون ماسك، لزيارة غزة ومشاهدة الدمار الذي لحق بالقطاع والجرائم الإسرائيلية المرتكبة خلال الحرب هناك.

وتفاعل متابعون مع وسم “VisitGaza” ـ أي زر غزة ـ وآخر بعنوان “ElonGoToGaza” ـ أي إيلون إذهب إلى غزة ـ شاركوا عبرهما صوراً ولقطات تؤكد أنه يجب على الملياردير الأمريكي الشهير مشاهدة الجرائم الإسرائيلية بنفسه قبل اتخاذ أي خطوة تعاون مع الاحتلال.

وطالب مغردون في منصة “إكس” ماسك بزيارة غزة والاطلاع على حجم الدمار والفظائع جراء الحرب الوحشية على القطاع، قبل عقد هدنة مؤقتة الجمعة 24 تشرين الثاني/نوفمبر.

Mr @elonmusk

U visited Israel to see with your own eyes,

But if u are seeking the truth,

U will visit Gaza Strip as well,

And believe me u won't see empty cradle

U will see kids bodies hanging out from the rubbles#ElonGoToGaza pic.twitter.com/LBZBuMLpei

— Yaşar Yavuz (@yyasaryyavuz) November 27, 2023