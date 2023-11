وحيدة.. كيف بقيت رضيعة من غزة على قيد الحياة تحت الأنقاض؟ (فيديو)

وطن – نشر أحد عناصر الدفاع المدني في غزة مقطع فيديو يوثق فرحة زملائه بانتشال رضيعة على قيد الحياة من تحت الأنقاض بعد شهر من قصف منزل ذويها في قطاع غزة، بحسب ما يوضح الفيديو.

ووفق نشطاء انتشل رجال الدفاع المدني في غزة، رضيعة على قيد الحياة من تحت الأنقاض، بعد أن دمر طيران الاحتلال الإسرائيلي منزل عائلتها قبل أكثر من شهر.

وانتشر مقطع الفيديو لانتشال الرضيعة من تحت الأنقاض بعد 37 يوما على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر علامات الفرحة والسرور بادية على وجوه المسعفين، وهم يحضنون الرضيعة التي كتب لها عمر جديد، وبدا بعضهم وهم يهتفون بالتكبير لهذه المعجزة الربانية

إلا أن بعض المصادر كشفت أن مقطع الفيديو، “تم توثيقه في الأيام الأولى من القصف المتواصل في غزة”.

لتأتي التعليقات على هذاالتوضيح أيضا بأنه “سواء تم إنقاذها في الأيام الأولى من القصف، أو بعد شهر، فإن الرضيعة عانت كثيرا تحت الأنقاض من قلة التنفس والغذاء، لكن العناية الإلهية كانت بالمرصاد وأنقذتها من الموت”.

ووفق أطباء فإن الرضيعة الناجية من الموت عانت كثيراً تحت الأنقاض من قلة التنفس والتغذية، لكن العناية الإلهية أنقذتها من الموت، ولم تصب حتى بخدوش.

وأظهر فيديو آخر فتحة نقبها المسعفون في سقف خرساني منهار لإنقاذ الطفلة وبدا عدد من منقذيها وهم يتناوبون على حملها وتقبيلها .

The miracle that came after 37 days. Baby born in the first days of the war was rescued alive from the rubble of the house bombed by Israel pic.twitter.com/pDpQ4bInGi

— Gaza Notifications (@gazanotice) November 27, 2023