ماذا قال يحيى السنوار للمحتجزين الإسرائيليين في نفق بغزة!؟

وطن – كشفت وسائل إعلام عبرية، الإثنين، أنّ قائد حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار التقى بعدد من المحتجزين الإسرائيليين في أحد الأنفاق.

وبحسب ما ورد في صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، فإنّه في الأيام الأولى من الحرب التقى زعيم حماس في غزة يحيى السنوار بالرهائن المحتجزين في أحد الأنفاق وقال لهم: “أنتم محميون هنا، لن يحدث لكم شيء”.

يحيى السنوار يلتقي المحتجزين الإسرائيليين

وبحسب التقرير، فإن إحدى المحتجزات التي عادت في الأيام الأخيرة من الأسر بموجب صفقة التبادل، روت لعائلتها أنها التقت في السنوار في الأيام الأولى للحرب.

وبحسب أقوالها، فإنه قال للمحتجزين في النفق: “مرحبا، أنا يحيى السنوار. أنتم الأكثر حماية هنا. لن يحدث لكم شيء”.

وذكر التقرير أن القصة تم التحقق منها من قبل المسؤولين الذين حققوا في عملية الأسر.

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ومعروف أن يحيى السنوار يتحدث اللغة العبرية بطلاقة، والتي تعلمها أثناء وجوده في السجون الإسرائيلية.

ويعتبر السنوار، الذي أطلق سراحه في صفقة شاليط، الأقدم بين مجموعة الأسرى الذين عادوا إلى غزة عام 2011.

ويرأس السنوار منذ 2017 حركة حماس في غزة، بعد أن حل محل إسماعيل هنية.

#يحيى_السنوار .. حررته صفقة "وفاء الأحرار" عام 2011، من 430 سنة سجناً، فأغرق إسرائيل في "#طوفان_الأقصى"، وقطع عهداً على نفسه من أجل تبييض السجون الاسرائيلية من #الاسرى_الفلسطنيين ، وها هو يفعل .. pic.twitter.com/xlqa26SAMF — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) November 27, 2023

وفي صفقة إطلاق سراح الرهائن يجري قائد حماس في غزة مفاوضات عبر دولة قطر.

وتتهم “إسرائيل” السنوار بالمسؤولية عن عملية طوفان الأقصى، التي باغتت بها حركة حماس، جيش الاحتلال الاسرائيلي يوم السابع من اكتوبر 2023.

تمديد الهدنة ليومين

ومساء الإثنين، جرى الإعلان عن تمديد الهدنة في قطاع غزة ليومين إضافيين. وفق ما أعلن المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، في تغريدة على موقع “إكس”

تعلن دولة قطر أن في إطار الوساطة المستمرة تم التوصل إلى اتفاق لتمديد الهدنة الإنسانية ليومين إضافيين في قطاع غزة. — د. ماجد محمد الأنصاري Dr. Majed Al Ansari (@majedalansari) November 27, 2023

ويوم 24 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، دخلت الهدنة المؤقتة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية حيز التنفيذ لمدة 4 أيام، برعاية قطرية مصرية أميركية.

وتخلل الهدنة الانسانية في غزة، صفقة التبادل للأسرى بين كتائب القسام والاحتلال .