تفاصيل هجوم سيبراني يعطّل خطوط الاتصال في خدمات الطوارئ الإسرائيلية

وطن- تعرّضت إسرائيل لهجوم سيبراني تسبب في خلل كبير في خط الطوارئ الساخن للإسعاف والإطفاء والإنقاذ رقم 100.

ووردت بلاغات للشرطة الإسرائيلية عن تعطل “خطوط الطوارئ” للشرطة ونجمة داود الحمراء وسلطة الإطفاء، بعدما استهدف الهجوم خوادم شركة الاتصالات “بيزك” ما أدى إلى انهيار الموقع والخوادم.

بيان الشرطة الإسرائيلية عن الهجوم

وادعت الشرطة الإسرائيلية، في بيان، أن سبب انقطاع خطوط الطوارئ غير معروف والعمل جار لإصلاح العطل وحل المشكلة.

بدورها، قالت صحيفة معاريف الإسرائيلية إنّ خللا في مركز الطوارئ جعل من المستحيل الاتصال بمراكز الشرطة والإسعاف ورجال الإطفاء.

وأضافت أنه بعد الهجوم السيبراني على عدد من مراكز الطوارئ في إسرائيل، توضح مراكز الطوارئ أنه يمكن الاتصال نجمة داود الحمراء (الإسعاف) من خلال رسالة نصية قصيرة على رقم الهاتف 052-7000-101، وللتواصل مع قسم الإطفاء في حالة الطوارئ: من خلال رسالة نصية قصيرة على رقم الهاتف 050-596-0735.

وذكرت وسائل إعلام عبرية، أنه بعد تسجيل خلل أثناء الليل في مراكز الطوارئ، أبلغت الشرطة الإسرائيلية الجمهور أنه في هذه المرحلة من الممكن الاتصال بالرقم 100 لمركز الطوارئ التابع للشرطة الإسرائيلية باستخدام خطوط جميع شركات الهاتف المحمول.

وأضافت الشرطة، أن خبراء من قسم التكنولوجيا في الشرطة الإسرائيلية خلال الساعات القليلة الماضية عملوا على إيجاد حل من شأنه التغلب على المشكلة وتوفير الاستجابة للخدمة العامة.

زيادة في الهجمات السيبرانية على إسرائيل

يُشار إلى أن الهجمات السيبرانية على المواقع والتطبيقات الإسرائيلية زادت وتيرتها منذ بداية عملية “طوفان الأقصى” في السابع من تشرين الأول / أكتوبر الماضي.

وكانت مجموعات من المخترقين المعادين للسردية الإسرائيلية قد تمكنت من استهداف موقع جيروزاليم بوست الإسرائيلي المعروف وإيقافه عن العمل لفترات متفاوتة خلال الأيام الماضية.

وسبق أن تمكنت مجموعة فلسطينية تُعرف باسم “سايبر طوفان الأقصى“، من اختراق موقع وزارة الدفاع الإسرائيلية، والحصول على معلومات حساسة وتسليمها للمقاومة الفلسطينية.

وقالت المجموعة، إنها حصلت على قوائم خطيرة جدا ومهمة تعود لفرقة شمال غزة، وتضم هذه القوائم أسماء أكثر من 11 ألف اسم جندي ومجند وضابط إسرائيلي من فرقة الشمال.

فريق هاكرز"سايبر طوفان الأقصى" يخترق موقع وزارة الدفاع الإسرائيلية، ويؤكد حصوله على معلومات حساسة، وتسليمها للمقـــاومة pic.twitter.com/q66zJd4lf6 — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) November 22, 2023

وأضافت أن هذه القوائم تضم معلومات دقيقة جدا وتفصيلية عن الضباط والجنود الإسرائيليين، مؤكدة أنّ المجموعة أصبحت تعرف كل شيء عن قوات الاحتلال سواء الصور الشخصية وأرقام هواتفهم وبريدهم الإلكتروني وأماكن سكنهم وأرقامهم العسكرية ومناصبهم في الجيش.