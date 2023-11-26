تفاصيل ليلة دامية في الضفة.. شهداء في جنين والبيرة ونابلس جراء تصعيد إسرائيلي همجي (شاهد)

وطن- شهدت الساعات الماضية، تصعيدا إسرائيليا مكثفا في أنحاء عدة من الضفة الغربية، ارتقى على إثره ثمانية شهداء فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي.

ونالت جنين، الحصيلة الأكبر من الشهداء حيث ارتقى ستة فلسطينيين مدينة جنين ومخيمها شمالي الضفة بعدما نفّذ جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية اقتحام واسعة.

#جنين لا زالت تجود بالدماء .. ارتقاء 5 شبان خلال عدوان عسكري اسرائيلي جديد امتدّ من ليلة أمس حتى صباح اليوم pic.twitter.com/d4wvT8zviF — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) November 26, 2023

وخلال عملية الاقتحام، قصفت قوات الاحتلال منازل عدة بقذائف الأنيرجا، وجرفت الآليات شوارع ودمرت ممتلكات المواطنين في أحياء المدينة وأطراف المخيم.

استشهاد قيادي في كتيبة جنين

واستشهد القيادي في كتيبة جنين أسعد علي الدمج، وأصيب 8 شبان بجروح متفاوتة، وذلك إثر إصابتهم بقصف صاروخي استهدف أحد المنازل في المخيم.

كما حاصرت قوات الاحتلال، مستشفى جنين الحكومي ومستشفى ابن سينا ومقر جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، ومنعت سيارات الإسعاف من التحرك إلا بالتنسيق المسبق.

واندلعت اشتباكات مسلحة بين قوات الاحتلال مع مقاومين فلسطينيين لعدة ساعات، حتى انسحبت قوات الاحتلال من مدينة جنين ومخيمها.

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يأتي هذا فيما قالت كتيبة سرايا القدس بالضفة الغربية: “خاض مجاهدونا في كتيبة جنين بكل قوة واقتدار عملية تصدي ومواجهة استمرت عدة ساعات ضد قوات وآليات الاحتلال التي تقدمت على عدة محاور في مخيم جنين والبلدات المجاورة، وحققوا الإصابات المؤكدة في صفوف العدو وأوقعوهم في سيل من النار وكمائن العبوات المتفجرة والناسفة ونفذوا عمليات تفجير لآليات عسكرية في حارة الدمج أدى لإخراجها من الخدمة”.

وأظهرت لقطات مصورة، تفجير عبوة ناسفة بآلية عسكرية إسرائيلية في محيط مخيم جنين.

تحليق مسيرات إسرائيلية

وشوهدت طائرات مسيرة إسرائيلية وهي تحلق في سماء جنين، مع انتشار كثيف لفرق القناصة على أسطح البنايات المطلة على المخيم وداخلها، وانتشار واسع لآليات وجنود الاحتلال في مناطق واسعة.

في حين اشتعلت النيران في أحد المنازل بمخيم جنين، بعد أن قصفته قوات الاحتلال.

مشاهد من تشييع شهداء مخيم جنين الذين ارتقوا خلال عدوان الاحتلال الإسرائيلي على المدينة ومخيمها#حرب_غزة #فيديو pic.twitter.com/eiArk7rpP1 — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) November 26, 2023

يأتي هذا فيما أعلنت فصائل العمل الوطني في جنين الإضراب الشامل اليوم الأحد حدادا على أرواح شهداء جنين ومخيمها.

شهداء في نابلس والبيرة والضفة

تزامنا مع ذلك، استشهد الشاب الفلسطيني عدي مصباح صنوبر (30 عاما) متأثرا بإصابته خلال مواجهات مع جيش الاحتلال في قرية يتما جنوب نابلس شمالي الضفة الغربية.

كما استشهد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال في مستوطنة بساغوت شرقي مدينة البيرة بالضفة الغربية.

وبذلك، يرتفع عدد الفلسطينيين الذين قتلهم الجيش الإسرائيلي بالضفة الغربية إلى 239 شهيدا في موجة التصعيد الحالية منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إضافة إلى 2950 جريحا، وفقا لمعطيات وزارة الصحة.

وبحسب أحدث إحصاء لنادي الأسير الفلسطيني، تجاوزت حصيلة الاعتقالات 3160 منذ 7 أكتوبر.