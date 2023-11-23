20 فلسطينيا يصلون إلى الدوحة على متن طائرة للقوات المسلحة القطرية (فيديو)

وطن- وصل إلى العاصمة القطرية الدوحة، الخميس، 20 فلسطينياً من حملة الإقامة القطرية إلى البلاد وذلك بعد إجلائهم على متن طائرة للقوات المسلحة القطرية، بدعم من الحكومة المصرية وفق بيان لوزارة الخارجية القطرية.

وأشار البيان إلى أن الفلسطينيين الذين تم إجلاؤهم من قطاع غزة وصلوا بداية إلى مصر عن طريق مدينة العريش، وتم نقلهم إلى الدوحة بواسطة طائرة تابعة للقوات المسلحة القطرية.

📸وزيرة الدولة للتعاون الدولي بوزارة الخارجية القطرية لولوة الخاطر تستقبل 20 فلسطينياً من حملة الإقامة القطرية، بعد إجلائهم على متن طائرة للقوات المسلحة القطرية، حيث كانوا يقضون إجازاتهم في #غزة عندما بدأ العدوان.🇵🇸🇶🇦 @Lolwah_Alkhater pic.twitter.com/5Z5tPBUfps — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) November 23, 2023

وكان في استقبال المجموعة في الدوحة “لولوة ينت راشد الخاطر” وزيرة الدولة للتعاون الدولي بوزارة الخارجية.

وبحسب المصدر “تأتي هذه الخطوة في إطار جهود دولة قطر الإنسانية في قطاع غزة لحماية المدنيين وتقديم الدعم اللازم لهم ، في حين يستمر العمل لإجلاء حملة الإقامة القطرية ممن تقطعت بهم السبل في قطاع غزة.

وكشفت الوزيرة “لولوة بنت راشد الخاطر” في تغريدة نشرت على حسابها في موقع “إكس”- تويتر سابقاً أن “الأشقاء الفلسطينين كانوا يقضون إجازاتهم في قطاع غزة عندما بدأ العدوان على القطاع، واليوم بحمد الله وبعد عدة أسابيع من المحاولات، تم لمّ شملهم ببقية أفراد أسرهم في قطر”.

قطر تنجح في إجلاء 20 مقيما من الأشقاء الفلسطينيين من قطاع غزة#الخارجية_القطرية pic.twitter.com/KsQGSSmVq5 — الخارجية القطرية (@MofaQatar_AR) November 23, 2023

وأضافت: “ندعو الله أن يحفظ كل أهلنا في غزة ويجعلها بردا وسلاما عليهم”.

وأعلنت قطر، الخميس، بدء سريان هدنة إنسانية تستمر 4 أيام قابلة للتمديد في قطاع غزة، وتبدأ الجمعة عند الساعة 7 صباحا بالتوقيت المحلي.

مواقف ثابتة لقطر

وأثنى نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي على خطوة قطر واصفين إياها بـ “دولة الإنسانية والمواقف الثابت تجاه القضية”.

وعلق “عمار عايش”: “شكرا لقطر واهلها، نسأل الله لكم الأمن والسلام والعزة.”

وتابع: “قطر دائما في طليعة المناصرين للحق وأهله”.

وقال “محمد حطيط”: “لا يأتي من قطر إلا كل ما هو خير.”.. وأردف :”اللهم احفظ قطر وأهلها”.