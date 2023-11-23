ابنة عمرو دياب تشرب الخمر تضامناً مع فلسطين! .. صورة صادمة وهجوم قوي عليها

وطن – فجّرت جنا ابنة الفنان المصري عمرو دياب، جدلاً واسعاً، على مواقع التواصل الاجتماعيّ، بعدما نشرت صورة صادمة لها وهي تشرب الخمر، في ظلّ الحرب الوحشية التي تتعرض لها غزة.

ونشرت جنا ابنة عمرو دياب مؤخرا صورا لها وهي تتناول الخمر بصحبة صديقتها معلنة عن دعمها الكامل لفلسطين، حيث كتبت على الصور التي نشرتها على صفحتها الشخصية: “بعض الخمر الفلسطيني”.

وتسببت هذه الصورة في هجوم كبير على ابنة عمرو دياب.

وطالب متابعو جنا دياب بحذف الصورة، فيما هاجمتها إحدى المتابعات قائلة: ي”ا نهار اسود ومنيل دا الاب مصري والام سعودية”.

بينما نشرت متابعة تعليقاً آخر وقالت: “على كده عمور فخور بيكي”.

كما تساءلت متابعة ثالثة: “يعني دي خمرة فلسطيني وهي بتدعمهم ولا ايه ما فهمتش!”.

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ودائماً ما تثير جنا ابنة المطرب عمرو دياب الجدل على مواقع التواصل، بنشرها صوراً جريئة، خاصةً مع عشيقها، يقابلها الجمهور بتعليقاتٍ ساخطة، مع توجيه اللوم على والدها الفنان المصري.

ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة، خلّفت أكثر من 14 ألفا و532 شهيدا فلسطينيا، بينهم أكثر من 6 آلاف طفل و4 آلاف امرأة، فضلا عن أكثر من 35 ألف مصاب، أكثر من 75% منهم أطفال ونساء.

واليوم الخميس 23/11/2023، أعلنت دولة قطر التوصل إلى هدنة إنسانية في قطاع غزة مدتها أربعة أيام تبدأ من صباح الجمعة، يتخللها تبادل أسرى بين الاحتلال والمقاومة .