شاهد رعب الجنود الإسرائيليين من مقاتلي القسام لدرجة التجمد والاستسلام

وطن – نشرت “كتائب القسام” الجناح العسكري لحركة حماس، مساء الأربعاء، مقطع فيديو جديدا وثق استهدافات جديدة ومباشرة لجنود الاحتلال الإسرائيلي وآلياته في قطاع غزة.

وأظهر الفيديو التحام المقاتلين بكتائب القسام مع آليات وجنود الاحتلال الإسرائيلي في محاور عدة من مدينة غزة، بالإضافة إلى عمليات استهداف الآليات العسكرية الإسرائيلية.

وفي إحدى اللقطات التي وصفها متابعون “بأنها لقطة لا يمكن تخيلها” ظهر مجموعة جنود للاحتلال قريبين جداً من الكاميرا التي بحوزة مقاتل القسام قبل أن يتم استهدافهم والقضاء عليهم بمشاهد أشبه بالأفلام.

مشاهد أخرى وثقت تجمد جندي إسرائيلي داخل مدرعته وعدم تمكنه من فتح النار من سلاحه على بطل القسام المهاجم، الذي نجح في لصق عبوة فدائية بجسم الآلية وتفجيرها بأريحية تامة.

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استهداف الاحتلال من المسافة صفر

وأظهرت بعض اللقطات استهداف دبابة إسرائيلية من المسافة صفر وتدميرها ما يشير إلى خسائر كبيرة وفادحة، تتلقاها إسرائيل في عملياتها العسكرية الأخيرة ضد القطاع الفلسطيني على يد المقاومة وكتائب القسام بشكل خاص.

ويأتي ذلك قبل ساعات من بدء سريان هدنة توصلت إليها المقاومة الفلسطينية والاحتلال برعاية قطرية مصرية أمريكية.

وعلى مدار نحو 47 يوماً من الحرب في غزة، بلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على القطاع 14532 شهيداً، بينهم أكثر من 6000 طفل وقرابة 4000 امرأة، حسب إحصائيات وزارة الصحة.

ومن الجانب الإسرائيلي قتل أكثر من 1200 شخص وأصيب أكثر من 5 آلاف بجروح، إلى جانب مقتل 391 جندياً إسرائيلياً حسبما أقر به الاحتلال.

إلا أن المقاومة تؤكد أن الأرقام أعلى من ذلك بكثير بدلائل الفيديوهات التي تثبت تكبيد إسرائيل خسائر فادحة عسكرية وبشرية خلال محاولاتها التوغل في قطاع غزة.