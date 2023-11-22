رئيس الموساد في الدوحة.. قطر أتمت الصفقة وسلمته قائمة بأسماء الأسرى الإسرائيليين

وطن – أكد موقع “اكسيوس” الأميركي أن رئيس الموساد “دافيد بارنياع” وصل، الأربعاء، إلى العاصمة القطرية الدوحة للقاء رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ومسؤولين آخرين، بهدف مناقشة التفاصيل النهائية لصفقة تبادل الأسرى، فيما ذكرت وسائل إعلام عبرية أن “بارنياع” تسلم قائمة بأسماء الأسرى الإسرائيليين من الوسيط القطري.

والأربعاء، قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي جو بايدن بحث هاتفيا مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اتفاق تأمين إطلاق سراح الأسرى لدى حركة حماس، وكذلك أحدث التطورات في المنطقة.

رئيس الموساد في قطر

ولفت “أكسيوس” إلى أن رحلة رئيس جهاز الاستخبارات الإسرائيلية “موساد” إلى قطر تشير إلى أنه لا تزال هناك بعض التفاصيل التي يجب وضع اللمسات النهائية عليها في الصفقة، مثل كيفية تنفيذها على الأرض والوقت المحدد الذي سيبدأ فيه وقف القتال.

وقالت قناة “كان” العبرية، التابعة لهيئة البث الرسمية، “سُمح بالنشر: رئيس الموساد ديدي بارنياع، يزور قطر، لبحث صفقة المختطفين”، دون مزيد من التفاصيل.

بدورها، قالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، “وصل رئيس الموساد اليوم (الأربعاء)، في زيارة إلى قطر، لعقد اجتماعات مع كبار المسؤولين، لوضع اللمسات الأخيرة على كافة التفاصيل النهائية للصفقة، للتأكد من تنفيذها”.

وذكرت القناة 12 العبرية أن رئيس جهاز الموساد تسلّم قائمة بأسماء الأسرى الصهاينة من الوسيط القطري قبل قليل.

#عاجل | وسائل إعلام إسرائيلية: رئيس جهاز الموساد تسلم قائمة بأسماء الأسرى الإسرائيليين من الوسيط القطري — التلفزيون العربي (@AlarabyTV) November 22, 2023

ويحذر المسؤولون الإسرائيليون والأمريكيون من أن الساعات الأربع والعشرين المقبلة ستكون حساسة للغاية، ويشددون على أنه لا يزال من الممكن أن تسوء الأمور.

وقال مسؤول حماس “موسى أبو مرزوق”، الأربعاء، إن وقف إطلاق النار سيبدأ، الخميس، في الساعة العاشرة صباحا بالتوقيت المحلي. وأكد مسؤول إسرائيلي التوقيت، لكن مسؤولاً إسرائيليا ثانيا قال إن الموعد النهائي لبدء وقف القتال سيتحدد، مساء الأربعاء.

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دخول 200 شاحنة مساعدات يوميًا للقطاع

وقال مصدر الدبلوماسي لشبكة CNN إن الاتفاق المبرم بين إسرائيل وحماس سيشهد دخول 200 شاحنة يوميًا إلى القطاع الساحلي تحمل المساعدات والإمدادات الأخرى، بما في ذلك الوقود.

هذا وذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” أن إسرائيل قائمة مختصرة تضم 300 فلسطيني يمكن إطلاق سراحهم من السجون الإسرائيلية، لكنها لم تقم بعد بتقليص القائمة إلى 150 اسما لاطلاقهم ضمن المرحلة الاولى من الصفقة.

ولا تزال العملية والطريق الذي سيتم من خلاله نقل الأسرى إلى إسرائيل قيد التحديد، تقول “نيويورك تايمز”.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول إسرائيلي قوله إنه من شأن هذا الهدنة الانسانية أن تسمح بزيادة المساعدات الإنسانية لغزة عبر الحدود المصرية والإسرائيلية، لكن لم يتم الاتفاق بعد على كمية الإمدادات التي سيتم السماح بمرورها.

ويشكل الاتفاق على هدنة مؤقتة بين إسرائيل وحماس بوساطة قطرية ومصرية وأميركية، نقطة مفصلية في الحرب المتواصلة منذ 7 أكتوبر الماضي، وسقط خلالها أكثر من 14 ألفا من الشهداء في قطاع غزة، وما يزيد على 33 ألف جريح.