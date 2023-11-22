الغنوشي صائم منذ 7 أكتوبر ورسالة لغزة مسربة من سجنه:”إنه طوفان نوح”

وطن – نشرت ابنة السياسي البارز ورئيس حزب حركة النهضة التونسية “راشد الغنوشي” الذي يقبع في السجون التونسية منذ فبراير الماضي، رسالة مسربة له بشأن الأحداث في فلسطين، قالت إنها الثانية منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة.

ويشار إلى أنه تم اعتقال راشد الغنوشي، رئيس البرلمان المنحل والمعارض الصريح لقيس سعيد، قبل أشهر مع العديد من قياديي المعارضة، ضمن سياسات التنكيل بالمعارضين التي ينتهجها “سعيد”.

رسالة راشد الغنوشي لفلسطين

وعلقت “سمية الغنوشي” على الرسالة التي نشرتها عبر حسابها على منصة “إكس” بأن والدها صائم منذ 7 أكتوبر ، كما اعتاد في أحداث الأمم الجلل، تقربا إلى الله المجيب دعوة الصائم، ومشاركة في ملحمة الصمود التي يسطرها أبطال فلسطين وأحرار الأمة –حسب قولها-

هذه ثاني رسالة يخطها والدي في سجنه منذ العدوان على #غزة، وقد بلغتنا مسربة، وأنشرها هنا كما وصلتني، علما أن والدي صائم منذ 7 أكتوبر، كما اعتاد في أحداث الأمم الجلل، تقربا إلى الله المجيب دعوة الصائم، ومشاركة في ملحمة الصمود التي يسطرها أبطال فلسطين وأحرار الأمة. رسالة فلسطين… pic.twitter.com/KWAqw8qjUw — Soumaya Ghannoushi سمية الغنوشي (@SMGhannoushi) November 22, 2023

وجاء في الرسالة أن فلسطين قضية الأمة المركزية إلى جانب المسجد الحرام، فهما مركز السيادة الإسلامية ومقياس وعنوان عزة الأمة وسيادتها.

فلسطين ليست ثقلا على الأمة

وتابع الغنوشي أن هذا الشعاع، المسجد الحرام والمسجد الأقصى، هو قلب الأمة النابض، ووجود أي كيان دخيل في القلب هو إنذار بالخطر، بما يدعو إلى الاستنفار لمواجهة هذا الخطر الوجودي.

واستدرك القيادي التونسي في رسالته أن تحرير فلسطين ليس ثقلا على الأمة بل رافعة لها، وهذه القضية تعطي حاملها أكثر مما تأخذ منه، وكل الزعامات في أمتنا ارتفعت-كما قال- برفع هذه الراية، من الفاتحين الأُول، أمثال خالد بن الوليد وأبي عبيدة بن الجراح وعمر بن الخطاب، وصولا إلى صلاح الدين الأيوبي.

وأردف أن “الرايات التي ارتفعت هي التي صدقت في رفع عنوان تحرير فلسطين. وقد امتحنت عديد القيادات والحركات على ضوء هذه القضية المركزية (جمال عبد الناصر، ياسر عرفات، حماس، فتح).

“طوفان الأقصى” هدية أهل غزة إلى الأمة

وعبر الغنوشي في رسالته المؤرخة في 22/11/2023، عن اعتقاده بأن “فلسطين آية من الكتاب وسورة من القرآن، من حملها حمل الكتاب ومن تخلى عنها، فقد تخلى عن الكتاب.

وبارك راشد الغنوشي عملية “طوفان الأقصى” وقال إن “طوفان القدس اليوم هدية أهل غزة إلى الأمة. هو قوة تجديد ودفع واستنفار وتعبئة وإيقاظ وصحوة وشعار بطولة.”

وشدد الغنوشي في رسالته المسربة من داخل السجن على أن “قضية تحرير فلسطين ترتقي بالشباب، تُسَيِّسه وتخرجه من الاهتمامات الصغيرة إلى قضايا الأمة والإنسانية الأرحب.”

وشبه السياسي التونسي المعتقل طوفان الأقصى بـ “طوفان نوح” عليه السلام الذي يغمر العالم كله ويعيد بناءه مجددا، ليكون إنسانيًا، متعافيا من كل ما هو متعفن.

واختتم الغنوشي رسالته بالقول: “هذا تجديد للإسلام وتجديد للبشرية وتبشير بعالم جديد: عالم الحرية والعدل والأخوة والمساواة”.

والثلاثاء، أعلنت دولة قطر نجاح جهود الوساطة المشتركة مع مصر والولايات المتحدة، بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، التي أسفرت عن التوصل إلى اتفاق على هدنة إنسانية سيتم الإعلان عن توقيت بدئها خلال الساعات المقبلة، وتستمر أربعة أيام قابلة للتمديد.