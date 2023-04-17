الإثنين, أبريل 17, 2023
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تفاصيل اعتقال راشد الغنوشي واقتياده لجهة مجهولة وأول تعليق للنهضة

راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة تم اقتحام منزله في تونس من قبل قوات الأمن واقتياده إلى ثكنة تابعة للحرس الوطني شمال العاصمة

كتب باسل النجار
اعتقال راشد الغنوشي watanserb.com
اعتقال راشد الغنوشي
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وطن- أصدرت حركة النهضة التونسية، اليوم الاثنين، بيانا عاجلا أكدت فيه ما يتم تداوله من أنباء حول اعتقال زعيم الحركة راشد الغنوشي، من منزله واقتياده لجهة غير معلومة.

تفاصيل اعتقال راشد الغنوشي في تونس

وكانت وسائل إعلام تونسية نقلت عن وزير سابق مقرب من راشد الغنوشي، أنه تم اقتحام منزل رئيس حركة النهضة في تونس، واقتياده إلى ثكنة تابعة للحرس الوطني شمال العاصمة.

وعلى خلفية هذا الأمر أصدر مكتب الإعلام والاتصال في حركة النهضة، بيانا رسميا استنكر فيه إقدام السلطات التونسية على اعتقال الغنوشي، وطالب بإطلاق سراحه فورا.

وجاء في نص البيان الذي رصدته (وطن): “على إثر قيام فرقة أمنية مساء اليوم الإثنين 17 أبريل 2023، بمداهمة منزل الأستاذ راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة واقتياده إلى جهة غير معلومة دون احترام لأبسط الإجراءات القانونية. فإن حركة النهضة تندد بهذا التطور الخطير جدا.”

وطالب الحركة بإطلاق سراح راشد الغنوشي فورا، والكف عن استباحة النشطاء السياسيين المعارضين، وفق البيان.

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كما دعت حركة النهضة في نهاية بيانها “كل الأحرار إلى الوقوف صفا واحدا في وجه هذه الممارسات القمعية المنتهكة للحقوق والحريات ولأعراض السياسيين المعارضين.”

اعتقال راشد الغنوشي واقتياده إلى ثكنة الحرس الوطني
اعتقال راشد الغنوشي واقتياده إلى ثكنة الحرس الوطني

الغنوشي: تونس من غير الإسلام السياسي “مشروع حرب أهلية”

وكان راشد الغنوشي، قد حذر من أن إقصاء “الإسلام السياسي” أو اليسار أو أي طرف سياسي آخر، يهدد بحرب أهلية في البلاد.

وجدد رئيس الحزب الأكبر في البرلمان المنحل والمعارض الرئيسي لحكم الرئيس التونسي قيس سعيد، إدانته العلنية لـ”الانقلاب” على المؤسسات الدستورية لما قبل 2021.

وقال الغنوشي في اعتصام بمقر جبهة الخلاص الوطني، التجمع السياسي المعارض لسعيد، إن “تونس من دون الإسلام السياسي أو اليسار هو مشروع حرب أهلية. هذا إجرام”.

وتابع السياسي التونسي المخضرم “الذين استقبلوا الانقلاب باحتفال لا يمكن أن يكونوا ديمقراطيين بل هم استئصاليين ودعاة لحرب أهلية”.

ويحقق القضاء في تونس مع العديد من السياسيين الموقوفين في السجون ومن بينهم قياديون في حركة النهضة ونشطاء في جبهة الخلاص وأحزاب أخرى معارضة، بتهم تتعلق بالتآمر على أمن الدولة وفساد مالي.

وتقول المعارضة إن التهم ملفقة ولا تدعمها أفعال مجرمة أو أسس قانونية، كما تتهم الرئيس سعيد بتصفية خصومه عبر القضاء والتأسيس لحكم فردي.

وقال الغنوشي: “ينبغي أن يحتد الخطاب والإدانة لكل من تورط في هذه الفضيحة (دعم “الانقلاب”). الانقلابات لا يحتفى بها، الانقلابات تُرمى بالحجارة. أشد المنكرات هو الاستبداد”.

ووصف رئيس حركة النهضة، الرئيس التونسي قيس سعيد، بأحد رموز الثورة المضادة والنظام القديم لفترة ما قبل الثورة، كما شكك بإجراء انتخابات رئاسية في 2024 بعد أن ألغى الرئيس سعيد دستور 2014.

المصدرفيسبوك، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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