“الله يلعن حزب الله”.. فنان سوري شهير يوجه رسالة مؤثرة لأهالي غزة (شاهد)

وطن- وجّه الفنان السوري نوار بلبل، رسالة لأهالي غزة من أمام معبر رفح الحدودي، تزامنا مع الحرب التي يشنها جيش الاحتلال على القطاع منذ شهر ونصف.

وقال نوار بلبل في رسالته: “أهلي في فلسطين، أحب أقولكم شغلة صغيرة، الله يلعن كل اللي خذلكم وترككم وهلككم”.

وأضاف: “الله يعلن اللي قالكم وحدة ساحات وعند الحزة واللزة برم ضهروا وهرب، وأنتم عارفين عن مين بحكي”.

وختم نوار بلبل رسالته قائلا: “لنا ولكم الله”.

هجوم على حزب الله

وتضمنت تصريحات نوار بلبل هجوما على حزب الله، الذي اتُهم بأنه تخلّى عن المقاومة الفلسطينية في غزة، ولم ينخرط بشكل جدي في الحرب.

وتلقى حزب الله انتقادات حادة طوال الفترات الماضية، بعدما عزف عن توسيع دائرة الحرب على النحو الذي يُشكل ضغطا على إسرائيل ومن ثم لجم الحرب الجنونية التي يتعرض لها قطاع غزة.

ويرى محللون، أن حزب الله شن هجمات محدودة على مواقع عسكرية ومستوطنات على الحدود وفي شمال إسرائيل، وهو ما ردّ عليه جيش الاحتلال بقوة، فيما تظل عمليات حزب الله محدودة وغير مؤثرة على الإطلاق.

حسن نصر الله يعتبر الحزب منخرطا في محاربة إسرائيل

لكن الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، يعتبر أن العمليات التي ينفذها الحزب منذ الثامن من تشرين الأول / أكتوبر تحديدا، هي انخراط في الحرب ضد الاحتلال.

وكانت رسالة حسن نصر الله، بمثابة رد على كل من دعا حزب الله للانخراط بشكل كامل في الحرب ضد الاحتلال.